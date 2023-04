El personaje de Gabriel Cañas se ganó el odio de los televidentes tras rogarle a su tía que no se case con su padre. Luego de esto, los seguidores de la teleserie se expresaron en redes sociales.

Este miércoles la teleserie de Mega, La ley de Baltazar, que ya atraviesa su recta final, emitió el episodio del día del matrimonio de Margarita y Baltazar, sin embargo, el capítulo que estuvo lleno de reencuentros y buenas noticias tuvo un tinte negativo cuando Mariano acudió a su tía para suplicarle que no se case con su padre.

La escena se dio al cierre del episodio cuando el empresario llegó hasta la casa que comparte la exreligiosa con la hermana Clara. Mientras el personaje de Amparo Noguera se preparaba para la ceremonia, el detestado papel de Gabriel Cañas le pidió a su tía que dejara plantado en el altar a su padre, pues la relación no iba a funcionar, todo esto además de pedirle que lo hiciera en memoria de su fallecida madre y hermana respectivamente.

“Quiero pedirte que no te cases. Tía quiero que entiendas, por favor que entiendas, que esto es una locura que entiendas, que estás haciendo el ridículo. Yo creo que tú sabes que la relación que ustedes dos tienen no va a funcionar nunca, tú lo sabes y siempre lo has sabido“, le dijo Mariano a Margarita.

Ante el rostro acongojado de su tía, el personaje continuó: “Tú misma nos enseñabas que las relaciones que están basadas en las mentiras, con todos estos enredos, es muy difícil que salga algo bueno de todo esto, te lo digo por experiencia propia, no tienes para que casarte, te lo estoy pidiendo por favor, no te cases”, le suplicó.

Sin embargo, la indignación de los televidentes de La ley de Baltazar, quienes expresaron su sentir en las redes sociales, llegó luego de que Mariano apelara a la memoria de su madre: “Por nuestra familia, por la memoria de mi mamá, tu hermana, (…) te estoy pidiendo un poco de cordura porque mi papá la perdió por completo”, cerró.

Tras esto se mostró el adelanto del próximo episodio, donde se reveló un atraso en la llegada de la novia, lo que puso muy nervioso a Baltazar. Posteriormente, su hijo Gabriel le confesó que su hermano había ido a hablar con su tía con el fin de impedir el matrimonio.

#Laleydebaltazar mariano deja que Baltazar y margarita sean felices — camila valenzuela (@gvcami) April 27, 2023

#LaLeyDeBaltazar el tóxico mentiroso de Mariano dando jugo hasta último momento, lo único que le importa es que no se case el papá todo por dinero , el que enferma a la familia es él , no se supone que un personaje muere debería ser él y todos felices — laviejillamalvada (@laviejillamala) April 27, 2023

alguien que le dé todos los premios de mejor actor de la década al Gabriel Cañas porque ya he roto tres televisores de todas las veces que le he pegado al Mariano #LaLeyDeBaltazar — Vals 🦦 (Taylor’s Version) (@valentinacea) April 27, 2023

Tóxico el Mariano lo odio #LaLeyDeBaltazar — Juanita Marcela Andrea de Hdez (@Juany_Andreeeea) April 27, 2023

Mariano ctm hasta cuando weviai ,margarina mandalo a la chucha el weon mato a Hernan y ahora anda dando catedra de moral te odio mariano ojala Hernan te tire las patas todos los dias que te quede de vida #LaLeyDeBaltazar — Elena Urrea (@ElenaUrrea4) April 27, 2023

Está enfermo Mariano, no se da cuenta que el ridículo lo hace él, cómo tan egoísta, dile Margarita qué por culpa de él dejaste que Baltazar se casará con su madre, porqué él no es hijo de Baltazar… #LaLeyDeBaltazar — ANAEM. (@anammontenegroc) April 27, 2023

#LaLeyDeBaltazar La cagó éste ctm, y la Margarita tan pava, mandalo a cambiar — aurora sandoval (@auroras28477058) April 27, 2023

Mariano engañó a su esposa por años con otro hombre, fue culpable de que su ex muriera y quiere que dejen plantado a su papá, además de tratar pésimo a su hermano Lucas, ese gn se merece todo lo malo #LaLeyDeBaltazar — Esperanza (@ivis2022) April 27, 2023

El mejor final , que Mariano no sea feliz , hizo daño a Sofía , Hernán murio , por su culpa y sigue haciendo daño .#laleydebaltazar final — María Cecilia (@MaraCec26865989) April 27, 2023

Mariano perkin sapo y la conchocolate deja a la margarita tranquilaaAaAAaaA#LaLeyDeBaltazar pic.twitter.com/5a1igM65gP — Cata Robin (@hootsotuff) April 27, 2023