La actriz Paola Troncoso se refirió a los motivos para no enviar un mensaje de apoyo a su excompañera de Morandé con Compañía, Belén Mora tras su paso en el Festival de Viña del Mar de este año, asegurando que actualmente “no estamos unidas como antes”.

Troncoso, que fue una de las invitadas al programa Podemos Hablar, recordó entonces que quiso saludar a Pamela Leiva, pero decidió omitirlo para que no existiera el deber de escribir a Mora. De todas formas, y tras su presentación en la Quinta Vergara, le dedicó palabras a Rodrigo Villegas.

“Cuando salió esta chica, la Pame, me reí mucho. Y mi primera reacción fue de escribir y felicitarla”, recordó la ex Paola y Miguelito.

De todas formas, aseguró que “pensé que si lo hacía, la gente iba a esperar que hiciera lo mismo cuando saliera la Belén”, por lo que desistió de la idea.

Entonces, consultada si simplemente “no le nació” escribirle a Mora, la también cómica aseguró que “es por eso mismo, porque nosotras no somos ni estamos unidas como antes”.

Asimismo, apuntó a que “no podría decir que fue la raja si lamentablemente no le fue tan la raja, al menos no como quizá ella haya querido y muchos hubiésemos querido que le fuera”.

Si bien Belén Mora logró ganar una gaviota de plata en el festival veraniego, las pifias en su contra llegaron en la segunda parte de su show, tras una extensa historia sobre una ensalada preparada para un paseo de curso.

Pasaron semanas para que la comediante se refiriera a su paso en la Quinta Vergara, donde aludió directamente a algunos colegas.

“Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. A los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí”, expresó.

“A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)”, agregó entonces.