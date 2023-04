Una ex participante del programa de talentos de TVN, "El mejor de Chile", que se hizo viral en redes tras episodio que enojó a su coach Myriam Hernández, reapareció en The Voice. La cantante logró que los cuatro jurados giraran sus sillas.

Liliana Inostroza llegó al programa de talentos de TVN hace 10 años, donde gracias a su voz logró clasificar y convertirse en la pupila de Myriam Hernández.

Sin embargo, a pesar de su talento vocal, la participante se hizo conocida por un particular episodio que detonó el enojo de su coach y que más tarde se viralizó en las redes sociales.

Corría el 2013, mientras Inostroza y Hernández ensayaban “Algo más” de la Quinta Estación para su presentación en el programa, sus problemas para seguir la melodía original exacerbaron a la reconocida artista nacional.

“No, Liliana, ya… lo haces bien y te concentras o me voy a enojar (…) No me cambies la melodía, ¡es la misma huea!”, le gritó la intérprete de El hombre que yo amo, luego de que la participante cambiara nuevamente el tono de la canción.

A pesar de que ha transcurrido una década desde la emisión de programa, las redes sociales resurgieron el episodio, el cual volvió a popularizarse luego de que Liliana reapareciera en The Voice la noche de este domingo.

En el espacio televisivo, la artista recordó el momento vivido con Myriam, frente al que se refirió diciendo: “Cuando era más chica salí en un programa de talentos y mi coach fue Myriam Hernández. Me dio una canción y ella no quería que le cambiara la línea melódica. Pero yo era porfiada y la seguía cantando de esa manera. Yo creo que a Myriam se le acabó la paciencia”, contó en la entrevista previa a su participación.

Sin embargo, afirmó que la relación con la cantante chilena era como de “una mamá”. Ahora, la artista participó en el programa de CHV donde luego de interpretar “Hallelujah” en inglés y español logró que los cuatro coach la eligieran.

No obstante, cuando le tocó dar su decisión final, Inostroza se inclinó por el cantante de bachata Prince Royce desatando la euforia del artista.