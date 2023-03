Como forma de criticar, el jurado de Aquí se Baila, Aníbal Pachano, comentó el duro diagnóstico con el que vive al tener múltiples tumores en su cabeza, hecho que, según mencionó, le ha dejado diferentes estragos como por ejemplo, su memoria, que aseguró “en la corta distancia no retengo”.

Pachano estaba calificando las presentaciones de Claudio Moreno y Laurita Vásquez, así como de Tati Fernández y Diego Espinoza. Entonces, comenzó a criticar al bailarín Claudio Moreno, destacando una presunta falta de memoria coreográfica, queriendo ejemplificar con su caso.

“Es un trabajo cognitivo lo que tienes que hacer para tu memoria. Te lo digo porque tengo seis tumores en mi cabeza, dos se sacaron, y obviamente mi memoria en la corta distancia no retengo”, comentó el jurado ante la mirada atenta de Moreno.

En esa misma rama, Pachano apuntó que, de todas formas, su memoria a largo plazo “sí la retengo y me acuerdo de todo, y puedo manejar mucho mejor los ritmos”.

“Tienes que aflojar, estás sumamente tenso, siento que estás todo el tiempo a la defensiva”, continuó explicando sobre cómo el participante se desenvolvía en la pista de baile.

Tras sus palabras, Moreno se mostró emocionado por las palabras del mentor. “Le agradezco que comparta esto que ha vivido. Comparto con usted algo: sabemos lo que significa tocar fondo y volver a surgir”, dijo.

“Esto que he vivido hoy, aquí, me ha hecho justamente llegar al fondo, reconocerme y poder salir adelante”, apuntó entonces.

En 2022, Pachano mencionó que su cáncer se había agravado, por lo que debía someterse a una cirugía. “Cuando pasó lo del cáncer, era tan disparatado lo que sucedía, que lo venía negando, me chocaba con cosas, me golpeaba, me resbalaba. Bueno, cuando me dan el prediagnóstico, confundí todo”, confesó entonces.

En esa rama, aseguró que iba “camino a la sanación”, dando una reflexión sobre cómo ha vivido con el diagnóstico.

“Este proceso que tuve durante estos cinco años de la enfermedad, fue un camino de sanación, de entender qué me pasaba. Entender que uno va llegando a determinados límites que tenés que traspasar y no sabés cómo. Entonces, buscás cosas externas que no te aportan, te rodeás de personas nocivas”, dijo.