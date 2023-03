El cantante español Miguel Bosé acabó siendo viral por calificar a un concursante en el programa de canto hispano Cover Night, y es que, en vez de dar cuenta de su entonación o afinación, el músico criticó al participante por verse “demasiado hetero”.

Específicamente, el hecho ocurrió el pasado sábado, durante el primer capítulo del espacio. Entonces, el joven de 22 años Daniel Norbert se presentó en el escenario cantando el tema I will survive de Gloria Gaynor.

Norbert acabó ganando los elogios del jurado, luego de que cantara con una voz grave, marcando una clara diferencia a la versión original de Gaynor en los ’70. Sin embargo, Bosé aseveró que no le había gustado la interpretación del joven. “Esta canción no la puede cantar un hetero”, lanzó entonces.

De acuerdo a Bosé, I will survive “es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma”, mientras que el concursante no parecía ser parte, a su juicio, de aquellas representaciones.

“Tú tienes un aspecto demasiado straight (hétero)”, dijo Miguel Bosé, para citar entonces parte de la letra de la canción.

Heterofobia en prime time en La 1: Miguel Bosé descarta a un concursante de "Cover Night" por no ser demasiado gaypic.twitter.com/o4FtfRbqId — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 3, 2023

“‘Walk out the door, just turn around now. ‘Cause you’re not welcome anymore’. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien”, añadió, apuntando que cantar el tema sin ser parte del colectivo LGBTIQ+ “no se dice bien”.

“La próxima vez que la cantes, ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan straight”, cerró.

Si bien algunos usuarios aseguraron que Bosé se refería a la falta de pasión del joven al cantar o bien ser más “sobrio” durante la performance, otros criticaron la postura del español, acusándolo de “heterofobia”.