Durante la noche de este sábado, el exfutbolista Carlos Caszely habló sobre la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, y de cómo ha vivido su luto a más de un año de su partida. El deportista fue entrevistado por Francisco Saavedra en el programa Te Paso a Buscar, asegurando que “hoy día lloro menos y estoy empezando a sonreír”.

Todo inició cuando Caszely comentó que decidió comenzar a practicar pádel debido a que sintió que “tenía que cambiar el switch”, gracias a un mensaje que su amada le dejo antes de partir.

“La María de los Ángeles escribió casi al último momento en una estrellita: ‘Ríe, sueña y vive la vida con alegría’. Lo escribió para mí, para mis hijos y para los amigos, y eso lo tengo a la entrada del departamento”, comentó.

“Entro al departamento y lo leo, salgo del departamento, lo leo. Entonces (me digo que) tengo que salir, tengo que salir”, mencionó emocionado.

Poco después, reflexionó sobre la partida de Guerra, apuntando que “no hay comparación ni con un dolor futbolístico, ni con una fractura, ni con el penal perdido en España, nada se compara. No tengo respuesta, era una gran mamá, gran abuela, gran amiga, gran mujer”.

“La mitad de mi carrera se la debo a ella. Siempre me apoyó, me apañó, me empujó. Siempre estuvo ahí. Sé que para la gente que no ha sentido el amor, no lo va a entender, pero la gente que ha amado como nos amamos nosotros, sí lo va a entender”, repasó el ex Seleccionado Nacional.

Asimismo, manifestó que el dolor le ha enseñado que “la vida es hoy, ahora, mañana no sabes qué vas a hacer. Hoy disfruta, hoy vive, hoy ríe… porque no sabemos qué pasa mañana. Imagínate que ella era una mujer muy sana, comíamos sano, era muy deportista”.

En medio de su relato, Saavedra le pidió un mensaje para quienes hayan sufrido pérdidas similares, a lo que Caszely aseguró que “hay que tratar que la angustia se vaya, porque el dolor no se va nunca, hay que aprender a vivir con el dolor”.

“Pero no me puedo caer, porque si la Ángeles estuviera conmigo, estaría empujándome: ‘vamos, vamos, sé fuerte, una vez más’. Me digo cómo voy a estar complicando a mis hijos (…) voy a empezar a salir porque tengo que salir adelante. Con la angustia, antes lloraba todo el día, hoy día lloro menos y estoy empezando a sonreír”, cerró.