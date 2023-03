Un adrenalínico momento vivió la periodista Paulina de Allende Salazar en pleno despacho en vivo, cuando, al cubrir la toma de un terreno, personas comenzaron a lanzar piedras y botellas de vidrio en contra del equipo.

Todo inició cuando la comunicadora se encontraba en El Quisco junto a Carlos y Romina, una pareja que aseguraba que pagaba un dividendo cercano al millón de pesos por un terreno donde se instaló una toma irregular.

Así, de Allende Salazar planteó que entrarían al espacio para mostrar la toma, llamando a mostrar la nota de la denuncia. De todas formas, al acabar dicho reportaje, la comunicadora estaba de pie en medio de la calle.

“A ver, se nos acaba de presentar una situación diferente. Se lo vamos a contar igual. Romina tiene la oportunidad de recuperar su terreno, vamos a contar cómo y es lo que están viviendo muchas personas”, comenzó diciendo de entrada.

“Sin embargo, ella tenía la intención de mostrar el interior, las construcciones grandes, pero nos están tirando botellas la gente al interior”, narró, mostrando parte de los proyectiles.

“A ver, a ver, Paulina, paremos un poquito, es que estás en riesgo. Te pido que busques…”, alcanzó a decir el animador del matinal, José Antonio Neme, para ser interrumpido por su colega.

“Espérate Jose, déjame terminar. No, no, no, tranquilo Jose, si nosotros sabemos movernos”, respondió para continuar con su despacho. “Estamos a resguardo, Rafael está haciendo las grabaciones. Nos han tirado botellas, pero eso no es lo más importante”, aseguró.

En eso, continuó con el despacho, apuntando que entonces las personas se estaban acercando al equipo para dar su versión. De esta forma, de Allende Salazar quiso actuar como mediadora entre la dueña del terreno, las personas que pusieron viviendas irregulares en el lugar y funcionarios de la municipalidad.