“Johannes Kaiser es el diputado que más habló en las sesiones de la Cámara. El más charlatán, podríamos decirlo de algún modo”, ese fue el comentario de Roberto Cox durante el análisis de un reportaje de La Tercera, donde se detallaban datos de ausencias e intervenciones de los miembros de la cámara baja.

Fue durante el noticiero del medio día de CHV, emitido este jueves, cuando el periodista y conductor de noticias emitió tales dichos. Por su parte, el diputado Kaiser le respondió a través de su cuenta de Twitter.

“No creo que haya seguido mis intervenciones. De lo contrario se habría ahorrado el insulto a título gratuito que me prodigó (…) Mantenga limpia la pelota caballero”, dijo con una referencia futbolística.

No conozco a @CoxRobertoCox y la verdad es que no creo que haya seguido mis intervenciones. De lo contrario se habría ahorrado el insulto a título gratuito que me prodigó. Se puede estar en desacuerdo, sin por ello tener que recurrir al foul. Mantenga limpia la pelota caballero.

— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) February 16, 2023