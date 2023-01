Durante la mañana del domingo, el periodista Julio César Rodríguez confirmó que el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, tendrá una edición especial durante el Festival de Viña del Mar, llevando a su equipo completo hasta la Ciudad Jardín.

Todo ocurrió cuando el también locutor de Podría ser Peor compartía con la notera Paulina Padilla, quien se encontraba mostrando el Puente de los deseos de la caleta Horcón.

Así, en la conversación, la notera comenzó a hablar con su productor, con quien en medio de la conversación apuntó que irá hasta la Gala de Viña del Mar.

“Yo no he ido a ninguna gala. Solo he ido por trabajo, salí una vez con Francisca (García-Huidobro) pero porque la animábamos. Nunca como invitado”, comenzó explicando Rodríguez.

Así, al recordar el festival viñamarino, el periodista lanzó: “Pauli, usted ya sacó pasaje. ¿Podemos confirmar que vamos a ir a Viña? ¿Podemos contarle a la gente que vamos a hacer el matinal a la antigua desde Viña del Mar, todo el equipo, el set?”.

“Necesito la autorización de la jefa, porque no me voy a pegar el ‘carrilazo’ solo”, aseguró momentos después.

Tras recibir una respuesta, el comunicador afirmó que “me han autorizado. Estoy en condiciones de contarle a la gente que Contigo en la Mañana se traslada a la antigua”.

Entonces, señaló, el espacio matutino estará en Viña del Mar “con el programa completo, con sus animadores, con sus sets, nos quedamos a alojar allá, con panelistas (para el) festival, periodistas, móviles”.

Con esto, Contigo en la Mañana será el primer matinal en cinco años en viajar hasta Viña del Mar durante el Festival Internacional de la Canción.

De hecho, fue también CHV el único canal en decir presente en la comuna en 2018, cuando La mañana de Chilevisión fue el único que se trasladó a Viña, principalmente porque tenían los derechos sobre el certamen.

En 2019 y 2020, ningún programa matutino viajó hasta la Quinta Región, ni siquiera los espacios de los encargados del festival, TVN y Canal 13.