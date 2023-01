La animadora de televisión Paulina Nin recordó la particular cábala que tenía Antonio Vodanovic, su compañero de animación en el Festival de Viña del Mar, antes de salir al escenario, el cual constaba de dar tres nalgadas a las personas a su alrededor antes de salir a escena.

La comunicadora recordó sus años animando el Festival de Viña en el programa Juego Textual, cuando recordó la bienvenida que le dio Vodanovic al certamen, asegurando que entonces tuvo que poner límites de inmediato.

“Antonio me recibió muy cordialmente, me explicó a grandes rasgos lo que significaba animar Viña y me dijo que tenía una cábala: pegarle tres cachetaditas en el tambembe (trasero) a hombres y mujeres (antes de salir)”, narró entonces.

Sobre su reacción en ese momento, Nin afirmó que le respondió “qué linda tu cábala, pero conmigo no va”. “Y me dijo ‘¿cómo no va?’, no va pos. La verdad es que le pareció súper extraño”, recordó.

Pero esos no fueron los únicos límites que habría instado Paulina Nin a Antonio Vodanovic. “Otra de las cosas que le dije es: ‘Si tú vas a salir a anunciar o a despedir, ¿para qué voy a salir al lado tuyo? ¿A sonreír? Y cuando yo salga, por favor, quédate adentro"”, recordó entre risas.

De acuerdo a Nin, en aquellos años el rol de coanimadora en el festival tampoco era un hito atractivo, por lo que, al ofrecerle la oportunidad, la animadora pidió continuar leyendo las noticias tras el evento.

Asimismo, contó que entonces, debido a la ausencia de Vodanovic, estuvo a cargo de entregar en solitario los premios de la competencia folclórica, siendo la primera coanimadora en realizar dicha actividad.

Sin embargo, tras entregar el tercer y el segundo lugar, el animador volvió al escenario. “Entra Antonio y me dice ‘El primer lugar lo entrego yo’. Yo feliz le dije: ‘Entrega lo que quieras’, y me fui atrás a celebrar con los ganadores”, contó.