Durante la tarde del jueves, se confirmó la muerte del futbolista Edson Arantes do Nascimento​, mejor conocido como Pelé. El deportista, que llevaba más de un año luchado contra un cáncer de colon, fue recordado en el país no solo por sus dotes deportivas, sino que también por sus apariciones en la televisión chilena, entre ellas, la entrevista que tuvo con Peter Veneno, interpretado por Daniel Alcaíno.

En conversación con BioBioChile, el actor a cargo del icónico personaje futbolístico recordó aquel encuentro en Venga Conmigo. “Me acuerdo que estaba prohibido a acercarse a Pelé por la producción. Él venía a juntarse con la selección del 62, entre ellos, Humberto Cruz, ‘el Chita’, que le bajó los pantalones en ese mundial”, rememoró.

“Fue el año 2000, cuando estaba la polémica de quién era el mejor jugador del siglo: si Maradona o Pelé. Entonces fui con una pelota, me vestí de Peter Veneno, llamé a un camarógrafo y, como la prohibición era no acercarse a él, yo me puse a dominar la pelota y cuando él salió, me quedó mirando”, explicó.

Entonces, Alcaíno deslizó el balón hacia el futbolista y recordó que “él la tomó con sus manos, fui a buscar la pelota y ahí lo abordé“.

“Le dije ‘hay una polémica, se dice que Maradona y Pelé son los mejores del mundo, otros dicen que es Peter Veneno. Resuélvalo usted, ¿quién es el mejor?’ y él dice ‘¿El mejor? ¿En serio? Es Peter Veneno"”, narró.

“Cerramos y me acuerdo que ahí dejamos de hacer Peter Veneno hasta el mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014″, dijo.

Daniel Alcaíno y su impresión de Pelé

Pese a que su encuentro fue breve, a 22 años de dicha entrevista, Alcaíno apuntó que el deportista era “una persona muy mesurada, muy caballero, muy cercano y muy tranquilo”.

“Con toda el aura que envuelve conocer, en ese momento, a uno de los futbolistas más grandes del mundo, hay mucho respeto. Recuerdo mucho a mi padre, que me hablaba de Pelé y Garrincha como uno de los mejores jugadores que había visto jugar en la vida”, destacó.

“A mi papá le gusta mucho el futbol, jugó en Colo Colo, La Serena, en Santiago Morning, fue un crack del barrio. Y el año 62 tenía 13 años. Vio el mundial en algunas casas que tenían televisión y hasta el día de hoy me dice que Pelé fue el mejor del mundo”, mencionó

“Yo soy Dieguista, me gusta mucho Diego (Maradona) por lo que significa y todo eso. No vi jugar a Pelé, solo en películas como en Fuga a la Victoria, que fui con mi papá a verla juntos. Pelé hacía un gol de chilena, por lo que su partida tiene un significado. Cuando se muere un futbolista, se muere el padre”, cerró.