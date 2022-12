La periodista acabó en lágrimas al hablar de su mamá, Rose Marie Fonck, quien se encuentra luchando por tercera vez contra el cáncer. "Es un tratamiento que no puede dejar mientras viva", comentó.

La periodista y animadora de televisión Diana Bolocco no pudo aguantar las lágrimas al hablar de su madre, Rose Marie Fonck, de quien transparentó la dura lucha contra el cáncer que ha llevado en su vida, enfrentándose a la enfermedad por tercera vez.

La ex conductora de Mucho Gusto estaba invitada al programa Juego Textual cuando tocó la sección “La foto de tu vida”, donde le mostraron una imagen donde aparece la propia Diana Bolocco con su madre y sus hermanas.

“Bueno, acá está todo el poder femenino de mi familia. Mi mamá. Todo lo que tiene que ver con mi mamá me emociona”, dijo al ver la imagen, notablemente emocionada.

“Mi mamá es el ser de luz más hermoso que conozco, y se lo he dicho poco en su vida. Entonces, cada vez que me lo preguntan, lo digo varias veces. Porque es una mujer tan linda, no solo por fuera, sino que por dentro”, continuó.

“Ella está en su tercera batalla contra el cáncer”, dijo para romper en llanto y asegurar que su madre “tiene 87 años y es un tratamiento que no puede dejar mientras viva”.

“El otro día pensaba en ella, porque me acompañó a la presentación de ballet de mi hija y la miraba y decía ‘qué ganas de hacer su vida más fácil"”, lamentó.

Asimismo, quiso describir a Fonck como “una mujer hermosa porque no se queja, está siempre ahí y además, no ha tenido una vida fácil, porque ha tenido dolores muy grandes”.

“Perdió un hijo a los 24 años, que debe ser lejos el dolor más potente de la vida. Siempre digo que ella tiene el don del segundo plano por opción. Ella ha elegido estar siempre en un segundo plano, que la hace estar en una zona de confort cuando los otros brillan y se lucen”, continuó.

“Me parece tan admirable, porque es un segundo plano también desde el dolor, porque cuando ella perdió a su hijo, se preocupaba de los otros cuando estaba cargando una cruz muy grande”, sostuvo.

“Todo lo que tiene que ver con ella me emociona, porque siempre siento que no la aprovecho lo suficiente. Que debiera estar con ella mucho más y porque tampoco le he dicho tantas veces lo que la admiro”, agregó aún emocionada.