José Antonio Neme reclamó las imágenes de una mujer descompensada que vivió tensos momentos mientras intentaba recuperar su casa tomada, el periodista señalo que "no corresponde" mostrar aquello en vivo.

Una lamentable situación se vivió durante un despacho en vivo en el matinal de Mega, cuando se exponía el caso de una mujer de 71 años que intentaba recuperar la casa de su madre fallecida, que fue tomada por vecinas del sector. El periodista José Antonio Neme llamó a cortar el despacho cuando la afectada se descompensó y señaló que no era correcto mostrar esas imágenes.

La instancia ocurrió la mañana de este martes, cuando el equipo de Mega junto a un abogado y la mujer identificada como Laura, se acercaron al inmueble para llegar a un acuerdo con la familia que habita el lugar y finalmente llevar a cabo un desalojo.

Fue entonces que se desató una discusión que terminó en malos tratos, donde no se logró hablar en buenos términos con las personas que habían tomado la casa. El periodista decidió alejarse del lugar en medio de insultos y fue entonces que la mujer mayor se descompensó.

“Esta es mi casa, no tiene el derecho de venir a molestarme. No sea estúpido, déjeme tranquila. Usted no tiene por qué venir a molestarme. Esta es mi casa, entienda esa hueá (sic)”, expresó la ocupante.

Neme corta el despacho para contener a la afectada

Laura intentó sentarse en la calle mientras lloraba, a lo que el periodista y el abogado que la acompañaban intentaron contenerla. “Tranquilita, usted no está sola”, señalaron.

Instantes después, la cámara cambió a imágenes de archivo que habían mostrado anteriormente sobre el caso. “Bien, ya, vamos a dejar ahí que se calmen los ánimos, que la señora reciba contención, en fin“, planteó José Antonio Neme desde el estudio.

“No corresponde mantener esa cámara ahí. Vamos a intentar cambiar… no cambiar de tema radicalmente, porque uno comparte la indignación”, aseguró el conductor.

Finalmente, el despacho fue cortado y desde el matinal señalaron que continuarán apoyando a Laura para que siga los protocolos legales para recuperar su casa.