Un tenso momento compartieron el periodista José Antonio Neme con la ministra del Interior, Carolina Tohá, por sus diferencias respecto a cómo han visto los cambios en la explanada que aborda la Alameda central en Santiago.

Todo ocurrió cuando la ministra hablaba con el matinal Mucho Gusto respecto al plan de remodelación de Plaza Italia, donde fue consultada respecto al origen del proyecto y sus grandes desafíos, apuntando entonces a que la dificultad más grande era la desigualdad de la alameda con Providencia.

Entonces, al momento de explicar dicha ida, fue interrumpida por Neme. “Perdón, yo no sé qué han visto ustedes, pero yo discrepo completamente con la ministra del Interior”, espetó entonces.

La discusión entre Carolina Tohá y José Antonio Neme

“Discúlpeme, ministra, pero si bien el eje central no eran los campos elisios, había un hotel 5 estrellas como el Crowne Plaza, que estaba en el corazón de Plaza Italia; estaba el Centro Arte Alameda; estaba el GAM, que todavía está, que era un centro cultural de nivel, está la Universidad Católica… perdón, pero yo no veo grandes diferencias en caminar desde Providencia hasta Santa Lucía”, explicó entonces.

“No, perdone, pero quizá no conoce el lugar”, le respondió entonces Tohá, siendo interrumpida nuevamente por Neme.

“No, lo conozco perfectamente, pero quizá tenemos visiones súper distintas respecto al 2019″, aseveró.

Entonces, Tohá apuntó que “lo que conozco es que desde Pajaritos a Plaza Italia hay 5 países distintos, de estándares muy distintos y limpieza muy distinta”.

“En los últimos dos años, ministra”, lanzó molesto Neme entonces.

“No, no, no, no. Perdone, pero yo fui alcaldesa”, interrumpió Tohá molesta, sin poder terminar sus dichos.

“Sabemos que fue alcaldesa, y era muy agradable ir a Meiggs hace 10 años”, recordó entonces el periodista cuando Tohá comenzó a hablar al mismo tiempo.

“No, no era muy agradable”, espetó Tohá.

“Sí. Bueno, no sé qué es lo que sea agradable para usted. Para mí era muy agradable ir a Meiggs”, replicó Neme.

Entonces, la discusión continuó con ambos hablando al mismo tiempo para que luego el comunicador quisiera restar la situación, asegurando que “opinamos distinto, ministra”.

“Yo fui alcaldesa y desalojé comercios ambulantes en Meiggs porque hubo homicidios. Todo previo al estallido. Eso estaba tomado por comercios ambulantes desde el año 2010, este deterioro lleva mucho tiempo”, explicó también.

En esa misma rama, la autoridad apuntó que “el entorno de la Estación Central y Pajaritos, o el Bandejón Central, es un deterioro tremendo, que no tiene nada que ver con lo que usted dice. Es por esto que el proyecto viene desde el primer gobierno de Sebastián Piñera”.

Sin embargo, Neme no ocultó su molestia: “No, yo no estoy de acuerdo”, aseguró para luego restarse de continuar con la discusión, a lo que Karen Doggenweiler quiso volver a hablar sobre el proyecto de remodelación.