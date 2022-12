La presentadora de televisión se refirió en su programa a los comentarios que recibió tras compartir imágenes de la boda de su hija en redes sociales, asimismo, admitió no esperar que la velada fuera portada de un periódico.

La animadora de televisión Vivi Kreutzberger se refirió en su programa Más Vivi Que Nunca a las diferentes reacciones que tuvo la boda de su hija, Nicole Numhauser, con su novia Stephanie Bruce.

Todo inició en los primeros momentos del espacio, cuando la comunicadora, tras saludar al equipo, aseguró que tuvo un fin de semana “muy movido”, a lo que mostraron la portada de un diario donde se ven postales del matrimonio.

“¿No será mucho? Esa es mi hija, se ve como una princesa (…) Quiero agradecer todas las muestras de cariño”, comenzó diciendo al ver la primera página del medio.

“La portada me pareció un poco mucho, pero yo lo ponía hoy: esto pasa para que no sea portada, para que esto deje de ser noticia y sea algo que todos entendamos como que algo es”, aseguró.

En eso, afirmó que “mucha gente siente y el amor es amor. Ojalá se pueda respetar”.

De igual forma, Kreutzberger se refirió a los comentarios que recibió luego de compartir postales y registros de la especial velada, apuntando que “yo diría que he tenido el 99,99 porciento de los post muy buena onda, muy amorosos”.

Asimismo, lamentó la aparición de “otra gente como medio metida como (diciendo) ‘Dios hizo al hombre y a la mujer”.

“Y ¿si uno no cree en Dios qué pasa? ¿Por qué un Dios, que no es mi Dios, va a regir mi vida?, no sé, ahí quedé como media plop”, comentó.

De todas formas, aseguró que ante ese tipo de comentarios prefería borrar en vez de pelear con los cibernautas. Asimismo, aseguró que “a veces hay cosas más mala onda, pero no ha sido el caso”.

Kreutzberger compartió en sus redes sociales diferentes registros de su familia en la ceremonia, donde se puede ver que fue una boda íntima al aire libre y con varias tradiciones judías.

Siguiendo la tradición, la pareja fue llevada por sus padres, quienes entregaron la mano de sus respectivas hijas a su futura esposa.

La boda también contó con la presencia del abuelo de Nicole, Don Francisco, quien se lució en la pista de baile junto a su nieta e hija.