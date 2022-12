Tras casi 11 años trabajando en matinales, la periodista Marilyn Pérez dio a conocer que fue desvinculada de Canal 13 tras su participación en Bienvenidos y Tu día.

El anuncio llegó pasado el medio día del lunes, cuando, tras citar a una reunión obligatoria, llamaron a Pérez y a otra compañera. “La reunión no se hizo y nuestra jefa, Pamela Díaz, me echó a mí y a otra compañera”, relató a BioBioChile.

“Cuando nos echaron, los compañeros estaban afuera y todos se dieron cuenta de que nos echaron, muchos de ellos estaban tristes”, recordó.

“Quedé súper sorprendida, porque siempre, en los años de carrera que llevo, destacaban mi desempeño y mis propuestas profesionales, nunca me habían echado, esta es mi primera experiencia y se siente raro”, confesó.

Respecto a su salida, la periodista aseguró que le afirmaron que su cargo sería eliminado. “Pero es raro, porque yo hacía de todo: noteo, notas, móviles y todos los periodistas de la mañana hacen eso”, añadió.

Asimismo, admitió que saber su salida “fue impactante, yo venía de una muy buena racha, había propuesto (la sección) Clave 22, le había ido bien, venía en un muy buen momento”.

“Pero aquí, cuando llegó esta nueva administración, quizá no era del gusto no más y contra eso, nada que hacer. Porque igual fui súper insistente proponiendo cosas, pero quizá no era la línea que ellos querían”, complementó.

“No quiero que suene egocéntrico, pero yo soy re aperrada para la pega, y me gusta andar proponiendo temas, proponiendo secciones, y ahora no fue la excepción, mande muchos correos con propuestas, pero no me di cuenta que no había feedback de la otra parte”, comentó.

En esa misma rama, Pérez sostuvo que pese a las múltiples reestructuraciones del programa, “yo había resistido a todo, era como el ave fénix, como que de todos los equipos, yo era la que se quedaba”.

Aun así, destaca que ahora “me quedo tranquila, porque todos los otros jefes siempre destacaron mi calidad profesional”.

“Lo más lindo de todo esto es el cariño. Tengo como mil mensajes en Instagram y la gente es demasiado cariñosa. Lo bonito de todo esto y la buena lección es que parece que dejé huella en mi trabajo, y eso es muy bonito”, puntualizó.

Pese a su repentina salida, Marilyn Pérez sostiene que ya tiene diferentes proyectos con los que continuar, enfocándose principalmente en sus actividades sociales.

“Voy a cocinar para la gente de ‘Me Pongo en Tu Lugar‘, que es para la gente en situación de calle los sábados; los domingos voy al refugio de ‘Mirada Animal Chile‘ a cuidar perritos y ahora empezaré a ir en la semana por mientras”, explica.

Asimismo, participará de la campaña La Navidad de los Niños de La Pintana, junto a la fundación Las Parcelas.

BioBioChile se puso en contacto con Canal 13 para conocer su versión respecto a la salida de la profesional, sin embargo, desde la señal descartaron referirse al tema.