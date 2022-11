En el episodio de este lunes de La Ley de Baltazar, los fans de la ficción vieron por fin el desenlace de la relación entre la Hermana Margarita y su hijo Lucas.

Tras semanas desde la confirmación de la teoría que nació entre los seguidores de la teleserie en redes sociales, la producción mostró finalmente la conversación de la religiosa con su primogénito, donde esta le confiesa que es su madre.

La emotiva escena ocurrió luego de que el joven médico acudiera a la casa de reposo en la que reside la tía de Margarita y encargada de darlo en adopción, Catalina.

Ahí la mujer le afirmó a Lucas que no iba a poder conocer a su verdadera madre, ya que estaba muerta. A la salida del lugar lo esperaba la religiosa, quien luego de ver sus lágrimas decidió contarle la verdad.

En un lugar apartado, la hermana Margarita se sinceró con Lucas y le reveló la verdad sobre su nacimiento, su relación con Baltazar y que la razón para darlo en adopción era que se había convertido en monja.

“Tu mamá tuvo una crisis vocacional muy fuerte, tu padre separado, se encontraron, se juntaron, se amaron, y de ese encuentro quedó embarazada de ti”, le contó, dejando entrever que se trataba de ella.

Sobre la decisión de darlo en adopción, la mujer afirmó que fue “por amor”, lo que llevó a Lucas a preguntarle directamente si ella era su madre. A esto la hermana Margarita le respondió: “Sí, Lucas, yo soy tu mamá”.

La escena generó emoción entre los seguidores de la teleserie en redes sociales, quienes afirmaron que incluso lloraron con la confesión.

— Min🌸🅰️🌳 I'm your hope,You're my hope,I'm.J-HOPE (@minpena6) November 22, 2022

El lucas a pesar de todo no lleva rencor y abrazo a la hermana margarita al saber que era su mamá.

No me hablen estoy sensible #laleydebaltazar pic.twitter.com/kgNpUR7Jlk

— almen (@tinifordove) November 22, 2022