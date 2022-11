Este lunes, Sonia Fried, más conocida como la “Tía Sonia” y madre del tenista Nicolás Massú, descartó su participación en la próxima Gala del Festival de Viña que está próxima a realizarse, apuntando a que en el evento “hay mala onda muchas veces”.

Sus dichos llegaron cuando el panel de Me Late tuvo su regreso al matinal Mucho Gusto de Mega, en donde hablaron de los preparativos del evento viñamarino que se realizará dentro de tres meses.

Así, Fried comentó, por ejemplo, cómo tomaba decisiones en torno al estilo que llevaría a la alfombra roja, a lo que uno de los panelistas del espacio recordó cómo el evento acababa siendo un punto de estrés por todas las críticas que traía.

“La verdad es que sí, yo fui víctima de eso, es una lata, pero ya pasó, hay que dejarlo en el pasado, ya pasé por eso y es por eso que ya no quiero participar”, comentó entonces la “Tía Sonia”.

Los motivos de la “Tía Sonia” de no volver a la Gala de Viña del Mar

Fue así que también fue consultada respecto a los motivos de no querer participar del evento que enmarca el inicio del festival veraniego, a lo que Fried apuntó la importancia de su salud mental.

“La verdad es que es por motivos anímicos, no estoy muy muchas ganas de ir a una gala y exponerme. No quiero eso, quiero puras buenas vibras y no quiero nada que me pueda incomodar. Entonces, más vale alejarse y listo”, señaló.

Asimismo, apuntó entonces al estrés que trae el evento, asegurando que en la gala “hay mala onda muchas veces, entonces para qué ir a exponerse”.

Por otro lado, recordando las críticas de la llamada ‘prensa rosa’, Bried fue consultada sobre cómo le afectaron los comentarios en los medios, luego de que hubiera rumores de que los dichos en la prensa habrían desencadenado una depresión.

“No fue algo como depresión, pero fue un mal momento porque una iba feliz y alegre a un evento, y después (te criticaban), pero ya pasó, quedó en el pasado”, expresó.

Al recordar también su paso por el evento junto a sus hijos, Fried aseguró que con su familia “queremos a nuestro Viña del Mar, íbamos a la fiesta de Viña y no a pasar malos ratos, entonces para qué a ir a buscar eso”.