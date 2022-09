Diana Bolocco regresará al matinal Mucho Gusto, de Mega el próximo lunes 12 de septiembre, aunque por un breve periodo. Así lo informó la animadora durante una entrevista la mañana de este viernes.

Según recoge el medio El Filtrador, Bolocco pasará unos días en el matinal puesto que el periodista José Antonio Neme fue enviado a Reino Unido para cubrir el fallecimiento de la reina Isabel II, ante esto fue considerada para acompañar a Karla Constant.

“Entonces se iba a quedar la Karla sola y es un programa de cinco horas. Feliz de acompañarla y volver a un equipo que conozco tan bien, y que valoro muchísimo”, comentó.

Así mismo señaló se alegraba de que pensaran en ella para el reemplazo. “Cada vez que me necesiten, voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible. (…)Es parte de la vida y la TV. Me pone contenta que me hayan considerado”, agregó.

Desde Mega, confirmaron la salida de Diana Bolocco del matinal a principios de agosto de este año, luego de varios rumores que circularon por redes. Sin embargo, esto no significó su salida del canal, puesto que continuó conduciendo El Retador.

La animadora se mantuvo como panelista de Mucho Gusto durante 3 años, donde compartió pantalla con los ya mencionados José Antonio Neme y Karla Constant. “Agradecemos y valoramos el aporte profesional y humano que Diana entregó a Mucho Gusto”, señaló la casa televisiva a través de un comunicado.

Las razones tras su salida tendrían que ver con que Bolocco está más ligada a la entretención, mientras que el programa había dado un giro político en vísperas de las elecciones por el Plebiscito de Salida.

Así lo comentó Neme días después de la noticia. “Ella tomó esta decisión. El matinal estaba en una tecla muy política y va a ser muy político y muy analítico por lo menos hasta la segunda semana de septiembre”, dijo.

“La verdad es que la Diana no se sentía quizás tan cómoda en ese contenido, pero sigue en el canal y lo más probable es que volvamos a trabajar juntos”, agregó.