El diputado Gonzalo de la Carrera acabó poniendo a prueba la paciencia del periodista Julio César Rodríguez en medio de una entrevista en vivo. "Me está haciendo sentir tonto de ser tan respetuoso", reclamó el comunicador.

La participación de Gonzalo de la Carrera no pasó inadvertida la mañana del jueves en el matinal Contigo en la Mañana, donde en más de una oportunidad se enfrascó en diferentes ataques en contra de los periodistas Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

Luego de un accidentado inicio, donde la profesional y el diputado se acusaron mutuamente de dar noticias falsas y que el parlamentario haya cortado la comunicación por unos minutos, el locutor de La Radio hace un recuento de lo que se logra ver en los videos de la Cámara.

Sin embargo, y pese a que narra lo que se ve en videos, de la Carrera, molesto, interrumpe a Rodríguez y menciona: “Usted debería asociarse con (Jorge) Baradit, para escribir juntos los cuentos”.

Ante el comentario, el conductor de Podría Ser Peor reacciona, aunque no logra hablar de inmediato por la constante interrupción de su entrevistado.

“Me está haciendo sentir tonto de ser tan respetuoso. Estoy quedando como un imbécil por ser tan, tan respetuoso. Estamos calmados, estamos escuchando. Estamos tratando de tener su versión. Hemos tratado de ir bien atrás desde su intervención en la Cámara hasta que llega su combo”, comenta molesto.

“Le quiero recordar una cosa. Quien inauguró este tema de la ironía con groserías es usted. ¿O no se acuerda de cómo trató usted a una persona en un set de televisión? ‘Le voy a decir, con todo respeto, que usted es un estúpido’, ¿no se acuerda?”, recordó de la Carrera.

Esto, en un claro guiño al episodio que vivió Rodríguez en 2017, cuando hizo una entrevista con el pastor evangélico Javier Soto. “Le voy a decir con todo respeto que parece huevón (sic.). Así decía usted. Usted inauguró eso, así que cuando le llega ese estilo a usted, debe aprender a aguantar”, acusó el diputado.

“Mi estilo era muy calmado, y mi estilo era un estilo abierto de una conversación, de lo que usted no conoce el contexto”, apuntó el periodista.

Entonces, recordó dicho episodio, apuntando que para esa entrevista había “un acuerdo entre caballeros” de no traer al estudio una bandera chilena. “Él se pasó una bandera por el poto en mi entrevista, se limpió los zapatos y la usó para sentarse”, destacó, rememorando el motivo de su icónica frase.

El cruce sin fin de Gonzalo de la Carrera y Julio César Rodríguez

“Le estoy alegando por la conversación que tenemos ahora los dos. Estoy calmado”, apunta Rodríguez, entre interrupciones. “Tratamos de ser calmados, pero usted nos ha provocado todo este tiempo”, añadió.

“Ustedes me llamaban para saber qué pasó. Pero esto no es como las relaciones de los compañeros de curso que sacan en cara lo que pasó en segundo básico cuando están en cuarto medio”, replicó de la Carrera minutos después.

“Pero si aquí el único que saca en cara es usted. No estamos sacando en cara nada. Si yo le sacara cosas en cara, terminaríamos a la una y media. No me falte el respeto”, le respondió Rodríguez.

“No les estoy faltando el respeto, es solo que yo no aguanto que ustedes inventen y usen el lenguaje ni para matonearme ni para victimizarse (…) ¿Por qué los hombres tenemos que sentirnos matoneados por hombres y algún tipo de mujeres?”, comentó de la Carrera, continuando con la entrevista.