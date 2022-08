La noche de este martes, The Voice seleccionó a sus últimos finalistas para la noche de este miércoles. Así, tanto Yuri como Beto Cuevas vieron partir a dos de sus discípulos a través del voto popular.

Quienes dieron partida a la competencia fueron los estudiantes de la mexicana: Ignacio Araneda, Carla Pérez, Isaías Morales y Elizabeth Moya. Así, luego de que cada uno realizara sus presentaciones, solo quedó esperar la decisión de los televidentes, por lo que la voz de Maldita Primavera quiso dedicar unas palabras.

“Muchas gracias. Gracias a esos 30 muchachos que se vinieron conmigo y quisieron estar en mi team. Muchas gracias a los que no están aquí, pero sé que en su casita me están viendo. Gracias por su cariño. Algunos están contentos y otros no tanto, pero no importa, los sigo queriendo”, dijo la artista, apuntando que pese a todo “seguiremos siendo equipo”.

“A ustedes chicos, qué les puedo decir, como si fuera el último día: así lo hicieron hoy. Me siento orgullosa de ustedes”, dijo, para luego recordar diferentes momentos y experiencias que compartieron. “Gracias, gracias, gracias por haberse venido conmigo, por su cariño”, cerró.

“Quiero decir que está muy parejo todo”, apuntó Julián Elfenbein al momento de mencionar a los finalistas del grupo.

Así, participarán en la final de este miércoles Isaías Morales e Ignacio Araneda, quienes lograron el 32,57% y 27,27% de los votos respectivamente. Por su parte, Carla Pérez obtuvo el 25,58% y Elizabeth Moya un 14,58%.

La despedida de Beto Cuevas

Así, llegó el turno del cantante nacional de ver partir a los músicos que guio a lo largo del programa. De esta forma, Belén Robert, Florencia Santibáñez, Jordan Matamala, Jorge Imhoff y Óscar Obando se presentaron en el programa.

“Empecé a ser su coach ahora y lo seré siempre. Ustedes lo saben, porque les di mi teléfono personal a cada uno de ustedes. No todos lo han usado, pero la gran mayoría de ustedes lo ha hecho. Escríbanme y yo estaré aquí, siempre para ustedes, aunque pasen los años”, comenzó diciendo Cuevas.

“Aún les respondo a los participantes que estaban en La Voz México hace años atrás. Cualquier oportunidad que pueda generar para ustedes, se las voy a dar. Los quiero”, cerró Cuevas.

Entonces, Elfenbein comenzó a dar los nombres de los últimos finalistas de The Voice, donde, con un 60,86% de los votos, Jordan Matamala logró posicionarse como el favorito de la jornada.

A él le siguió a la final Florencia Santibáñez con un 16,03%, mientras que Belén Robert, Jorge Imhoff y Óscar Obando quedaron con un 8,00%, 7,97% y 7,14% respectivamente.

¿Cómo votar en la final de The Voice?

De esta forma, la lista de finalistas de la noche quedó con Roberto Lobos y Enzo Ferrada del Team Cami, Pablo Rojas y Thayz Torres de Gente de Zona, Isaías Morales e Ignacio Araneda representando a Yuri y por último Jordan Matamala y Florencia Santíbañez en el grupo de Beto Cuevas.

Al igual que en las semifinales, el público elegirá al gran ganador en el capítulo final del programa. Así, por voto popular, se decidirá por la mejor voz de Chile. Este miércoles, apenas inicie el capítulo, se podrá votar acá.

Cuando la votación se encuentre vigente, aparecerán las fotografías de cada participante y se podrá dar apoyo al concursante favorito sin la necesidad de registrarse. Así, cuando se cierren las elecciones, se dará el cómputo final con el ganador.

La final del programa de talentos será transmitida en vivo a través de las pantallas de Chilevisión y comenzará a las 22:30 horas.