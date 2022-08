Luego de conocerse la salida de la periodista Diana Bolocco de la animación de Mucho Gusto, diferentes medios comenzaron a especular sobre el posible reemplazo de quien estuvo a cargo del espacio matutino durante tres años. Así, la periodista Soledad Onetto comenzó a circular en torno a la animación del programa, noticia que fue confirmada por Mega esta tarde.

Aunque no existía una versión oficial, el nombre de Onetto aumentó aún más cuando José Antonio Neme, durante la mañana de este martes, aclaró que la conductora de MegaNoticias estaría de vuelta en el programa el miércoles por al menos un mes.

Así, durante esta tarde, la señal televisiva aclaró que “de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, se ha decidido potenciar el contenido informativo de Mucho Gusto”.

“Esto contempla que, a partir de este miércoles 3 de agosto, la periodista Soledad Onetto se incorporará a la conducción de nuestro matinal”, apuntaron. Asimismo, aseguraron que “los equipos de Mucho Gusto y Meganoticias unirán sus foraltezas periodisticas y de análisis de la contingencia nacional”.

La despedida de José Antonio Neme

Durante los primeros minutos de Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme quiso hablar de la partida de quien fue su compañera por poco más de un año en Mucho Gusto. “Hablando de Diana, no sé si habrá oportunidad de despedirnos de ella en cámara”, comenzó lamentándose.

En eso, explicó que Bolocco “por decisión personal ha decidido no volver al matinal y buscar proyectos de entretención en el canal”, añadiendo que el equipo pudo despedirse de la comunicadora tras de cámara.

“Solamente quiero decirle que dejó una marca, como tantas personalidades que pasaron por aquí. Entiendo su decisión desde la óptica familiar y profesional (…) Nos llenó de alegrías. Nunca vamos a olvidar cuando botó la torta de la Paulina. Amiga, vamos a estar ahí, siempre contigo, apoyándote, sea en el canal o cualquier otra parte”, agregó.

Por su parte, Karla Constant, quien había regresado a Mucho Gusto para cubrir a Bolocco durante las grabaciones de El Retador, también quiso dedicar unas palabras.

“La vida tiene muchas vueltas, cuándo nos íbamos a imaginar que los dos estaríamos aquí. Yo también le deseo lo mejor. Hay gente que nace con una estrellita, y ella es una de esas”, dijo, apuntando además que “no nos cabe ninguna duda que todos los pasos que da, la harán muy feliz”.

Asimismo, Neme quiso darle una nueva bienvenida a Constant, asegurando que ahora “llega la Karlita, a quien vamos a apoyar en lo que necesites”. “Voy a necesitar más de yo de ti, que tú de mí. Las conductoras terminan siendo mis mamás en este programa”, bromeó.

“Lo que me tiene más contenta es que es un privilegio poder estar cinco horas en contacto con la gente (…) Me llena el corazón poder tener este programa, que es tan importante, y que nosotros podamos abrir una puerta o una ventana. Eso me da muchas satisfacciones”, reaccionó Constant.

De igual forma, Neme afirmó entonces que “mañana (miércoles) llega por un mes la Soledad Onetto, estamos preparándolo”.

Sobre los motivos de su llegada, el profesional aseguró que “llega porque este es un mes muy sensible e importante, estratégico. La demanda por información política va a aumentar por razones obvias. Y sentimos que la Sole es una pieza fundamental de ese diseño”.

Según confirmaron desde la señal a BioBioChile, Soledad Onetto permanecerá en la conducción Mucho Gusto, en primera instancia, hasta la primera semana de septiembre.