Mucho se habla de la salida de Diana Bolocco como presentadora en el matinal de Mega, Mucho Gusto. Tras 3 años en el horario matutino del canal la periodista decidió salir del programa, aunque se mantendrá ligada a la casa televisiva.

Fue durante el último capítulo de Me Late, de TV+, que su colega José Antonio Neme expresó algunas palabras tras la baja de Bolocco, a quien al parecer extrañará. “Yo almorcé con la Diana ayer, y me da pena evidentemente que se vaya del programa, pero no descarto hacer algo con ella en el canal”, aseguró.

“Ella sigue con contrato vigente y se va a estudiar alguna alternativa, puede ser de docurealidad, podríamos hacer algún programa de conversación, un programa de los fines de semana”, contó el periodista de Ahora Noticias, que también es parte de Mucho Gusto.

Neme también admitió que está en sus planes colaborar con Diana Bolocco en el futuro, “me encantaría seguir vinculado a la Diana, nadie ha dicho que eso no pueda ser así”, dijo.

Además, contó que su salida fue por decisión propia, puesto que Mucho Gusto comenzaría una etapa en la que se abordarían muchos más temas políticos que de entretención, el área de su colega.

“Ella tomó esta decisión. El matinal estaba en una tecla muy política y va a ser muy político y muy analítico por lo menos hasta la segunda semana de septiembre. La verdad es que la Diana no se sentía quizás tan cómoda en ese contenido, pero sigue en el canal y lo más probable es que volvamos a trabajar juntos”, explicó.

La salida de Diana Bolocco es oficial

Tras varios días de especulaciones, finalmente la tarde de este lunes, a través de un comunicado, Megamedia anunció que Diana Bolocco deja definitivamente la animación de Mucho Gusto.

Desde la señal indicaron que la comunicadora seguirá siendo la conductora de El Retador, agregando que tendrá nuevos proyectos en el área de entretención. “Agradecemos y valoramos el aporte profesional y humano que Diana entregó a Mucho Gusto”, destacaron.