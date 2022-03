La tarde de este lunes se emitió el sexto capítulo del programa de concursos, Pasapalabra Mundial, en la ocasión se enfrentaron la concursante argentina Martina Barraza y el chileno Jorge Figueroa.

En su primera participación, Figueroa logró derrotar a la argentina, quien había logrado ganar -hasta ahora- tres capítulos seguidos.

Anteriormente, Barraza había vencido a los chilenos Egor Montecinos y Luis Medel, además de su compatriota Aramis Fioritto.

La joven argentina en la versión trasandina ganó más de 9 mil millones de pesos chilenos.

La despedida de Martina Barraza causó diversas reacciones en redes sociales, esto debido a que logró ganarse el cariño del público chileno.

Para mí no es ganador ese tipo con pilleria..Me cargo Jorge ojalá mañana se vaya tiene cara de cínico, debio ganar #Martina @chilevision tiene todo arreglado no confío en ellos que mal para que hacen concursos si no quieren entregar La Plata amarretes #PasapalabraMundial

— Melina_9 (@pelina92) March 22, 2022