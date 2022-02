La experta en derecho internacional, Paulina Astroza se descargó contra el matinal “Mucho Gusto” en su cuenta de Twitter.

La académica de la Universidad de Concepción había sido invitada para conversar sobre el conflicto armado que afecta a Ucrania, pero después de medio hora de espera, de acuerdo a lo que declaró Astroza, desistió de participar.

“Informo que no estaré en “Mucho Gusto”” comenzó diciendo la experta en derecho. “Les di espacio, rechacé otras invitaciones de medios y me tuvieron esperando media hora sin poder decirme cuándo se haría el contacto”, agregó notoriamente molesta por el trato del matinal.

“Así yo no colaboro”, dijo de manera tajante, “todos los medios han sido muy respetuosos de mi aporte y esto no lo acepto. Una lástima”, lamentó la académica UdeC.

Informo que no estaré en Mucho Gusto. Les di espacio, rechacé otras invitaciones de medios y me tuvieron esperando media hora sin poder decirme cuándo se haría el contacto. Así yo no colaboro. Todos los medios han sido muy respetuosos de mi aporte y esto no lo acepto. Una lástima

