Una intensa discusión ocurrió durante el matinal Mucho Gusto luego de que hablaran de la acusación del senador Jorge Pizarro, quien denunció la filtración de una fotografía íntima captada a escondidas, donde apuntó también al futuro diputado Gonzalo de la Carrera como responsable de la viralización de la toma.

Es por eso que Diana Bolocco y José Antonio Neme hablaron con su nuevo panelista en el espacio, el abogado Alberto Precht, para hablar sobre la vulneración de privacidad que sufrió el parlamentario.

En la conversación, señalaron además la acusación contra de la Carrera, a quien Pizarro apunta como responsable de propagar la imagen.

Esto a raíz de un tuit del diputado donde comenta: “Anda circulando una foto del senador Pizarro que si es cierta sería una vergüenza tremenda… Más vale pájaro en mano que cien volando”.

Anda circulando una foto del Senador Pizarro que si es cierta, sería una Vergüenza tremenda. …. Más vale pájaro en mano que cien volando !!! — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) February 17, 2022

Es en eso que de la Carrera se contactó con el matinal, donde aseguró que “no he subido ni una foto ni la he viralizado”.

“Creo que el senador Pizarro puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no puede culparme de viralizar una foto, cosa que no he hecho. Si él quiere, puede vender maní”, comentó de inmediato.

“Pero usted se burla de la genitalidad del senador y habla de la foto”, aseguró Precht, a lo que Neme aseveró que “es lo mismo que pasó con Campusano”.

Tras eso, continuaron charlando con el diputado, explicando que el hecho de que fuera fotografiado desde fuera de su hogar vulnera su privacidad.

“¿Usted no cree que al comentar la foto no genera interés, morbo?”, le consultó Bolocco al respecto.

“¿Y ustedes cuántos puntos de rating y morbo están generando con este programa?”, le respondió. “Si usted me pregunta por el morbo que estoy generando, usted está haciendo lo mismo”, apuntó.

La discusión continuó, recordando otras polémicas que ha tenido de la Carrera por sus publicaciones en Twitter.

“Creo, Gonzalo, que hay una conducta comunicacional de provocador”, mencionó Neme. “Ese tuit, con el comentario del pájaro, está puesto con una ironía, seamos adultos”, apuntó.

“Por supuesto que es una ironía, pero ¿ustedes van a prohibir que haga ironías? Tengo todo el derecho de ironizar”, señaló el diputado, siendo interrumpido por Precht.

“No, no tiene todo el derecho. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de la genitalidad de las personas? Que si lo tiene grande o tiene chico, así se ha expresado en el programa un diputado de la República: que el maní, que la pequeñez. ¿Este es el nivel de política que vamos a tener?”, comentó molesto.

En eso, de la Carrera preguntó la identidad del profesional. “Usted, que es abogado, sabe que no puede obligarme a mí a no hablar, es mi derecho”, se defendió el político.

“Pero lo está haciendo, si nadie lo está censurando”, le replicó Precht. “Yo digo que usted es un ordinario. Por como usted habla en un matinal del maní y la pequeñez, es un ordinario”, acusó.

“No, yo solamente hice un tuit. Usted es un abogado, sabe que no puede juzgar así tan livianamente”, se le escucha decir a Gonzalo de la Carrera.

“Lo ordinario es parte del sentido común y parte de la libertad de expresión, y usted ha cometido varias ordinarieces, lo juzgará el público”, comentó nuevamente .

“Bueno, creo que ya respondí sus preguntas, siempre estoy disponible para ustedes, muchas gracias”, cerró Gonzalo de la Carrera para retirarse de Mucho Gusto.