Este lunes, el periodista José Antonio Neme aseguró que será parte de una próxima entrega de La Divina Comida. El hecho ocurrió cuando a inicios del matinal Mucho Gusto el periodista compartía imágenes de sus perros y comentaba su mal comportamiento.

“Me compré ese sofá para ver películas y nunca me he podido sentar ahí, le pido ayuda a los etólogos de este país”, comenzó diciendo entre risas.

“Pido a algún etólogo, o un veterinario que sepa del comportamiento de los perros. Necesito que me ayude verdad. Imagínate, tengo que grabar La Divina Comida“, confesó en medio de su charla para sorpresa de su compañera, Diana Bolocco.

“Van a ir a mi casa la exsubsecretaria Daza, así como Katherine Martorell”, añadió después, mencionando que le sería imposible recibir a sus invitados “con esta jauría, esta manada”.

A eso, el comunicador aseguró que pedirá el salón multiusos del edificio porque en su hogar “los perros no se van a mover jamás, ellos no se mueven de esa alfombra ni del sillón”.

La revancha de José Antonio Neme

Neme apareció por primera vez en el programa de CHV en 2017, sin embargo, su participación no es recordada con cariño por el público.

Esto debido a que al compartir con Jean Philippe Cretton, la tía Yoli y Karla Constant, el periodista demostró una mala actitud frente a los anfitriones.

Por ejemplo, cuando el novio de Pamela Díaz estuvo a cargo de la velada, Neme Esto rechazó un platillo porque no le gustaba, luego, se quejó por la espera del siguiente alimento para luego quejarse de la elección de pescado de Cretton.

Incluso, al llegar el postre, el periodista no se guardo las malas caras. Cuando el episodio salió en emisión, Neme aseguró que se disculpó con su colega en privado y que “hasta yo me hubiera echado de mi casa”.

El capítulo se reemitió en 2019, causando controversia una vez más, entonces, el periodista admitió “ser insoportable, ni siquiera yo me soporto”. Además, agregó que a él no le pagan para ser simpático, “porque nunca lo he sido”.