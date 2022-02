El periodista Rodrigo Sepúlveda se refirió a la polémica que enfrentó Izkia Siches por ir a un mall a comprar ropa.

La futura ministra del Interior compartió en redes sociales una serie de fotografías mostrando una diferentes prendas que compró, siendo criticada en redes sociales.

Horas después, la doctora afirmó en su cuenta de Instagram que “jamás imaginó” que acudir a comprar a un mall podría generar algún tipo de polémica, agregando que en las próximas semanas debe ir a 2 matrimonios y desde que empezó la pandemia ha tenido pocas oportunidades de ir a comprar.

“Por la pandemia no he ido mucho al mall para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora eso es más flexible. (…) En esta oportunidad, como necesitaba un vestido de fiesta, pensé en ir a un mall del sector oriente”, aseguró.

En la ocasión, Siches también mencionó que seguirá caminando por lugares públicos una vez asumido el cargo.

“Próximamente seré ministra del Interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, sostuvo.

“Wow”, dijo el periodista tras presentar el hecho. “¿Qué tiene que vaya al mall un ministro, el Presidente, qué tiene? ¿es que ahora no se pueden comprar ropa? ¿no pueden andar en la calle?, ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Que haya ido a un mall? ¿Por ser de un partido político distinto?”, preguntó Sepúlveda.

Fue en eso que el comunicador aseguró que “más allá de una chapa política, a un mall puede ir cualquier persona”.

“O sea, ¿nunca más va a poder ir a un restaurante a comer? ¿el Presidente no va a poder ir a comer un sándwich si quiere? el actual o el próximo Presidente”, puntualizó.

“Ahora hay que estar perfecto, hacer su pega e irse a su casa, no se puede tener vida: ‘tiene que ir un tercero a comprarme la ropa porque soy ministra’. Yo no veo ningún problema, ella también tiene vida”, apuntó Rodrigo Sepúlveda.

Tras eso, el conductor de Meganoticias Alerta destacó que Siches “también tiene vida”. “Es mi vida privada, ¿Por qué voy a tener que dar explicaciones de lo que hago en mi intimidad? seamos un poquito más relajados en este país”, llamó.

A eso, el periodista llamó a que nos “relajémonos un poco más y respetemos un poco más”.

“Sigan haciendo su vida como corresponde, el tema es hacer su pega y hacerla bien. Que su pega como ministra la haga bien y evaluémosla por eso. O sea, si el Presidente Piñera se va de vacaciones y hace un asado con sus amigos ¿cuál es el problema?”, cerró, asegurando que aquella polémica le parecía “una pérdida de tiempo”.