La mañana de este viernes José Antonio Neme y Diana Bolocco defendieron a Izkia Siches luego de la polémica que se generó luego que la futura ministra del Interior fuera vista comprando ropa en un mall de Vitacura.

Los animadores del Mucho Gusto abordaron el tema por unos minutos, instancia en la que enfatizaron que Siches tiene el derecho a hacer lo que quiera con su dinero.

“En lo personal no le veo nada de extraño. Yo creo que no hay que ser una persona de color para defender los derechos de las personas de color”, comenzó señalando Neme.

“Además, yo nunca he escuchado a la futura ministra decir ‘acabemos con los centros comerciales, terminemos con el libre mercado, con la libertad económica’”, agregó.

“Ahora, ella después da una explicación que tampoco me parece… ¿por qué tiene que explicar la ropa que se compra?”, sostuvo el periodista.

Bolocco, por su parte, coincidió con la opinión de su compañero de labores en el programa.

“Yo creo que ella se siente emplazada a explicar pero yo estoy contigo, está de más la explicación”, mencionó la comunicadora.

“Ella está en todo su derecho en hacer con su dinero lo que quiera”, remarcó.

“Hay un intento de ideologizar la conducta”, replicó Neme, ante lo cual Bolocco complementó: “Es una mirada súper retrógrada, hasta donde yo sé ella no le ha robado a nadie”.

Recordemos que la propia Izkia indicó en sus redes sociales que nunca imaginó que se generaría un debate en torno a su ida a Casa Costanera, llegando incluso a mostrar las prendas que compró.

“Por la pandemia no he ido mucho al mall para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda pero ahora eso es más flexible”, explicó.

“Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda más cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica”, detalló.