La excandidata no descartó volver a postularse a algún cargo público a futuro, aunque aclaró que ahora está más enfocada en sus estudios y su productora.

Marlen Olivari, que recientemente volvió a la televisión en el programa El discípulo del chef en Chilevisión, se ha referido a su futuro político.

Recientemente se postuló sin éxito a la alcaldía de Viña del Mar, siendo derrotada por la actual alcaldesa Macarena Ripamonti.

En entrevista con el portal Página 7, la actual alumna universitaria afirmó que no descarta volver a postularse a algún cargo público a futuro, aunque aclaró que actualmente está más enfocada en sus estudios de Derecho y en su productora de televisión.

“Yo no descarto nada en la vida. He aprendido que la vida tiene mil vueltas, es tan incierto lo que puede ser el futuro, que no descarto nada”, aseguró.

Asimismo, expresó que su pasada candidatura “fue una experiencia maravillosa, súper linda. Aprendí un montón, conocí gente increíble y la verdad es que si hago un balance es absolutamente positivo”.

“Quiero vivir todas las experiencias que sumen, que sean aprendizajes y me siento súper afortunada de haber podido incursionar en ese mundo, porque me sentí súper apoyada”, agregó.