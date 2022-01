“Que me hace reír esta mina”. Con esas palabras, la comunicadora Patricia Paty Maldonado se lanzó contra la conductora del matinal Contigo en la mañana (Chilevisión), Monserrat Álvarez, luego que respondiera a los dichos del periodista Javier Olivares en que llamaba a los extranjeros a venir armados a Chile por presuntos altos niveles de delincuencia.

En su programa Las Indomables, según consigna La Cuarta, la expanelista del matinal Mucho Gusto (Mega) sostuvo que “yo te puedo asegurar que la señora Álvarez no anda por Meiggs, no anda por la Estación Central, no va a La Legua, no va a Carrascal, no va a San Bernardo”.

“Ella debe pensar que los once alcaldes que se juntaron para llevar una carta al Gobierno para que pare la delincuencia están curados”, agregó, refiriéndose a lo ocurrido este lunes en la región Metropolitana.

Más tarde teorizó con que “ella se debe mover del canal a su casa, que debe vivir en Vitacura, Las Condes, porque no creo que viva en La Pincoya” y añadió que “el hecho que te recibas de periodista no significa que seas inteligente”.

Recordemos que la polémica comenzó luego que Olivares, que reside en Estados Unidos, colgara en Twitter una fotografía de una familia armada asegurando que “si decide visitar Chile en familia vaya preparado (…) País de delincuencia desatada, narcotráfico, menudeo, sicariato, ingobernabilidad y políticos ineptos. Flor de destino para sus vacaciones”.

🇨🇱Si decide visitar #Chile en familia vaya preparado. pic.twitter.com/47CjRNlgaa — Javier Olivares A (@JavierOlivares) January 10, 2022

Más tarde, en el matinal en que comparte con Julio César Rodríguez, Álvarez comparó la realidad local con la estadounidense y dijo que “hay que estar en Chile para entender que muchas estas situaciones pasan. Sí, hay un aumento de la violencia en los delitos, en los asesinatos, pero no sé si podemos hablar de Chile de esta manera como lo hizo Javier Olivares”, aseveró.

“Quiero decirle a Javier Olivares que en Chile no se puede portar armas en la vía pública. Si usted viene de vacaciones no puede traer un arma. Así que si quiere venir a Chile no venga preparado como cree que hay que prepararse Javier Olivares. Aunque no lo parezca, no se puede portar armas en la vía pública”, cerró.