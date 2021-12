Un tenso momento se vivió la mañana de este lunes en el matinal de Canal 13 Tu Día entre el periodista Francesco Gazzella y el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

El político fue invitado al set junto a Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, para conversar y analizar los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde Gabriel Boric se impuso victorioso y fue nombrado el nuevo Presidente electo.

Tres interrupciones seguidas

En medio de aquella conversación, donde analizaban la conexión entre RN y el partido Republicano, fue que Gazzella intervino cuando el senador trataba de explicar la casi nula posibilidad de traer al partido de José Antonio Kast a su coalición.

“Es que igual es un poco raro, porque si hubiese ganado José Antonio Kast, usted hubiese querido ser parte de ese gobierno”, aseguró el periodista de Tu Día.

“Pero con la misma fórmula. Nosotros le dijimos a José Antonio: nosotros no vamos a ser parte de una coalición amplia del sector”, respondió Chahuán, siendo interrumpido por el panelista del programa.

“Pero ¿cómo que no? Si hubiese ganado Kast, hubiesen querido tener ministros, subsecretarios, seremis… hubiesen tenido que ser parte del gobierno”, indagó, escuchándose un “no, pues” de Chahuán, mientras seguía comentando.

“Lo mismo que seguramente va a ocurrir con la exConcertación, miren, la Democracia Cristiana…”, dijo, a lo que Gazzella trató de tomar nuevamente la palabra.

“No, no, no, no, no, pues. O me deja hablar o lo escucho”, interrumpió de nuevo Chahuán, a lo que ambos comenzaron a hablar al mismo tiempo, distinguiéndose al periodista decir “adelante, lo escucho”, así como a Chahuán comentar: “¿Cómo lo vamos a hacer?”.

“No, pero… Ya, está bien”, añadió el panelista simultáneamente.

“Si yo soy el entrevistado, debe escucharme a mí. Además soy el presidente del partido más grande de Chile”, añadió Chahuán, a lo que continuó con su respuesta.