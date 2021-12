La polémica esta que harte en redes sociales con el cruce de palabras entre la influencer Naya Fácil y la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, luego que la joven describiera a la animadora como una persona “rasca” y “ordinaria” tras conocerla en la entrega de premios Giga Awards 2021.

Consultada por sus seguidores sobre los dichos de Naya, la ex reina de belleza comentó:”¿Naya fácil? ¿Dijo que yo era rasca? Bueno, me tiene sin cuidado, esa es la verdad, así que no te preocupes”.

Bajo este contexto, la actriz y ex conductora de Primer Plano, Fran García-Huidobro se refirió a las declaraciones de la influencer en el último capítulo de su programa “Cómplices” que realiza a través de sus redes sociales.

En el live de Instagram, donde participó junto a la modelo Daniela Aránguiz, Fran expresó su opinión sobre los comentarios de la joven hacia Bolocco.

“A veces uno entra a un canal de televisión y no podís saludar a todo el mundo, porque no te da. Te están tironeando de allá para acá. Yo me imagino que Naya saluda hasta a la persona que se le acerca cuando va al banco, a la farmacia, al supermercado”, comenzó su intervención la actriz.

La dama de fierro solidarizó con la respuesta de la ex Miss Universo y la defendió aclarando que esas situaciones ocurren por la dinámica y tiempos de la televisión.

También, la ex conductora de Maldita Moda destacó que no tiene nada en contra de Naya Fácil y la considera “muy divertida”, señaló que “conozco a la Cecilia y lo último que diría de ella es que es mal educada. Animé con ella hace dos semanas un evento multitudinario y se sacó fotos con cada persona que se le acercó”.

“Me parece que tratarla de ordinaria, mal educada es como que te pasaste cuatro regiones. Puedes quejarte que no te saludara, pero ¿rasca, ordinaria, vieja? Naya, te quiero contar algo que no sabes, la edad nos llega a todos, y no hay forma de escapar de ella”, finalizó su intervención.

Revisa a continuación los dichos de Fran García-Huidobro.