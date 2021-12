Ya está en salas de cine y en streaming la nueva “West Side Story”, el remake a cargo de Steven Spielberg de “Amor sin barreras”, el clásico de Broadway que esta vez regresa con Ansel Elgort (Tony) y Rachel Zegler (María) como protagonistas

En este musical, a diferencia del filme de 1961, el reparto está encabezado por intérpretes hispanoparlantes en los roles de origen latinoamericano; todo un gesto de los tiempos reparatorios que corren en el Hollywood de 2021.

“Salté de mi silla (de director) y canté y bailé con el elenco”, recordó un entusiasta Spielberg sobre el rodaje, en un encuentro con medios internacionales donde estuvo BioBioChile.

“Estuve cantando desafinado y bailando como si tuviera tres pies izquierdos durante uno de los ensayos. Tuvimos cuatro meses y medio de ensayos intensivos, tanto en el Lincoln Center y en Brooklyn como en Dumbo”, acotó el ganador del Óscar al Mejor Director por “La lista de Schindler” (1993) y “Salvando al Soldado Ryan” (1998).

Se trata de una historia de la que el cineasta se reconoce un admirador desde los años sesenta. Para su reversión, recurrió al famoso coreógrafo Justin Peck, quien se convirtió en uno de sus socios más cercanos durante las jornadas de filmación.

“Este ha sido el asunto familiar más encantador que he tenido desde E.T”, reconoció el director. “En E.T. me sentí como un papá para todos esos niños. Y ciertamente, hasta ese momento, nunca había sido padre en mi vida, pero E.T. me hizo querer serlo: así nació mi primer hijo tres años después que la dirigiera”, dijo.

“Esta fue la siguiente vez en que sentí que era parte de una familia muy diversa y que yo no estaba al centro de esa familia, sino que solo era parte de ella”, sintetizó sobre la nueva “West Side Story”, ambientada también en la década del cincuenta.

La escena más compleja

Una de las secuencias del rodaje que se quedó en el corazón de Spielberg, fue la referida a un clásico del repertorio de “Amor sin barreras”: “América”, que filmó en uno de los días más calurosos en la historia de Nueva York.

Recuerda Spielberg: “Solo pudimos cerrar las calles de Harlem un sábado y un domingo. Entonces despegamos el jueves y el viernes y trabajamos sábado y domingo. El sábado, el índice de calor fue de 102 (38.8 grados Celsius); la temperatura era de 96 (35.5°)”.

“(Los actores) estaban haciendo América, y la parte del baile, la parte no vocal, solo con danza”, rememoró, con no poca emoción.

En ese contexto, uno de los principales problemas para la postproducción fue reparar las huellas de sudor causadas por el calor. “Y tomó mucho tiempo”, confesó.

“Había mucha cobertura, muchas tomas. Y los chicos estaban trabajando tan duro que sudaban a través de los trajes. A través de la magia de la tecnología digital (pudimos quitarlo)”, señaló.

“Nunca ves a alguien sudar debajo de los brazos de nadie (en el cine). Pero sudamos mucho en la postproducción”, bromeó Spielberg.

En la maratónica jornada, Spielberg tomó una decisión radical: a pesar que los bailarines estaban listos a entrar a escena tras uno de los intermedios, el director decidió suspender el rodaje del domingo al enterarse que la temperatura no bajaría.

“Yo cubriré el costo. No vamos a cobrar a Disney/Fox Company por esto, porque en realidad voy a cancelar un día de rodaje porque no voy a dejar que mis bailarines pasen por esto de nuevo”, dijo. “Y afortunadamente se acabó el calor y cuando regresamos a América, estábamos en una situación muy

cómoda”.

Candidata al Óscar

En el año de su expansión por el orbe, “West Side Story” destaca como una de las cartas de Disney (a través de su filial 20th Century Studios) a los Premios Óscar 2022, ya sea en las categorías técnicas como en las artísticas (Rita Moreno, también integrante de la película de 1961, suena como posible nominada a Mejor Actriz Secundaria).

Otro de los actores del filme, además del reparto que completan Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Josh Andrés Rivera (Chino), Corey Stoll (Teniente Schrank), Brian d’Arcy James (Sargento Krupke), Mike Faist (Riff), Ana Isabelle (Rosalia), Maddie Ziegler (Velma) y Yesenia Ayala, es la ciudad de Nueva York.

“(Hoy) puedes encontrar a Nueva York en la década de 1950, viva y vibrando en Brooklyn, en Queens, en el Bronx… Y allí (en Harlem), filmamos solo donde los edificios no habían cambiado. Fuimos a Paterson, Nueva Jersey, que se convirtió en nuestro gueto”, resumió.