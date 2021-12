Un capítulo intenso se vivió la noche del jueves en El Discípulo del Chef, cuando Carlos Caszely decidió renunciar al programa, ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Luego que el equipo azul perdiera la competencia, la chef Carolina “China” Bazán tenía que eliminar a uno de sus integrantes, pero Caszely se le adelantó.

“Yo como capitán doy un paso al frente, porque cuando tenía nueve comencé a jugar fútbol, y durante 30 o 35 años me enseñaron a ganar y perder”, dijo, según declaraciones que fueron recogidas por Página 7.

“Cuando me invitaron a este programa, me sentí honrado, porque yo no sé cocinar. La embarré muchas veces, pero en otras acertamos, y me encontré con varios compañeros que sabían cocinar más que yo, y uno tiene que saber retirarse a tiempo”, agregó.

“Hoy yo me ofrezco para retirarme, porque mis compañeros son mucho mejores que yo, están más avanzados, estoy muy agradecido”, añadió.

La noticia realmente sorprendió a todo el equipo, que no esperaban un gesto así del exfutbolilta y lo despidieron entre lágrimas.

Previamente Bazán había reconocido lo mucho que habían avanzado como team. “Creo que al principio nos costó mucho encontrarnos y entendernos, y siento que ha existido una evolución gigante”, dijo.

“Son poquitos, pero han sido responsables de tres triunfos seguidos, y yo creo que es un súper logro”, afirmó.