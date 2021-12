La estudiante de Psicología ha sido hospitalizada 16 veces a raíz del diagnóstico. "Tienes que aceptar que no eres al único que le pasa", reflexionó.

16 veces ha sido hospitalizada Antonia Ramírez, hija del conductor y periodista de TVN Gonzalo Ramírez, quien cursa estudios de Psicología mientras lidia con un complejo cuadro de diabetes que la ha acompañado desde su infancia.

Semanas atrás, la joven logró obtener una bomba de insulina mediante la Ley Ricarte Soto, luego de estar sujeta a un largo y costoso proceso donde una de las exigencias era acreditar un crítico estado de salud.

En diálogo con Página 7, Antonia se refirió al diagnóstico que la acompaña desde los 9 años, cuando fue diagnosticada tras un alza de glicemia en el colegio.

“Llevaba semanas haciendo mucho pipí y tomando mucha agua, lo que hizo que en siete días bajara como 20 kilos. Un día en el recreo me sentí mal y me llevaron a urgencia. Tenía 500 de glicemia y se me diagnostica diabetes tipo 1″, recordó.

Sobre cómo enfrentó aquel momento, agregó: “Tienes que aceptar que no eres al único que le pasa, porque uno piensa eso, se siente solo, te preguntas por qué a mí, más cuando eres niño, y con el tiempo vas aprendiendo que tienes que llevar tu comida a todas partes”.

Hace poco más de un mes, la joven tuvo que ser hospitalizada por el mismo diagnostico. “Estuve muy crítica. Yo llevo 14 años con esto y padezco neuropatía periférica. Enfrenté dolores terribles que no me dejaban dormir. Y durante 10 días permanecí hospitalizada por el manejo del dolor con medicamentos sumamente fuertes”, dijo.

Lee aquí la entrevista completa de Página 7