En la sección de la Radiotón de la Teletón 2021, diversos rostros de programas de imitadores como Mi Nombre Es y Yo Soy se presentaron para rendir tributo a sus artistas favoritos y a su vez, apoyar a la cruzada solidaria. Entre ellos, el chileno y ganador de Yo Soy Nicolás Cid reapareció en pantalla tras revelar en julio de este año que había sido diagnosticado de cáncer.

“Fue hace cuatro meses que me dieron el diagnóstico. Lo mantuve 100% en incógnita, para que no influyera de ninguna forma en mi participación, pero claro no contaba con que iba a ser el ganador. Avancé en lo que más pude”, dijo entonces.

Sin embargo, en noviembre de este año, el artista reveló a sus seguidores de Instagram que logró superar el cáncer tras meses de recuperación y una cirugía en agosto, además de rehabilitar su voz en medio de todos los procedimientos.

“y por fin puedo decir… ¡¡¡Chao cáncer!!!!”, escribió en Instagram el imitador entonces.

Pese a su mejoría, Cid no volvió a aparecer en televisión, dedicándose a realizar eventos con su banda. Pero todo cambió la tarde del sábado, cuando reapareció en cadena nacional durante la Teletón.

Fue en el evento solidario que el músico volvió a cantar en pantalla uno de los clásicos de Journey: Don’t Stop Believin.

“Que bonito momento para reaparecer en pantalla después de todo lo vivido”, escribió en redes sociales después de su pequeño espectáculo. “Bonito también aportar un granito de arena en esta #Teleton2021 y fuera de todo, hay muchos que finalmente reconstruyeron sus vidas gracias a la institución y por ellos voy con cariño”, añadió.

Revisa acá la presentación de Nicolás Cid en la Teletón 2021: