El ex Club de la Comedia arrasó en el Festival de Viña de 2018 con una pesadilla donde Don Francisco le pide que lea el cómputo final en el Estadio Nacional.

La mañana de este sábado, la actriz y comediante Maly Jorquiera instaló la idea que Sergio Freire lea un cómputo esta Teletón.

El ex Club de la Comedia, y su marido desde 2014, arrasó en el Festival de Viña de 2018.

En su presentación, hasta hoy se recuerda la pesadilla que le significaba la sola idea de participar en la lectura del cómputo final de la cruzada solidaria.

“Sueño que estoy en la Teletón con los famosos (…) van a leer el cómputo final, todo Chile mirando, el Estadio Nacional lleno, sale don Francisco y me mira: Freire, léalo usted”, dijo en esa oportunidad.

Luego, al mostrar la cifra recaudada, Sergio Freire se confunde y no puede leer $450.345.789.987 ante todo el país.

“¿Por qué no me llamaron cuando iban en dos lucas no más?”, fue otra parte de su rutina.

Natalia Duco vivió el sueño de Sergio Freire

Ante el problema similar que tuvo esta jornada la deportista Natalia Duco, Jorquiera usó su perfil de Instagram para prestarle apoyo.

“Esto sería ‘épico’ (como dice nuestro hijo) de ver en la Teletón”, escribió.

“Tranqui Natalia Duco, Freire también lo soñó algún día, te apoyamos, te entendemos #todossomosnataliaduco”, complementó.

Hoy la Teletón necesita recaudar $34.703.593.204.

Al cierre de esta edición, a más de 14 horas de su inicio, solo se han logrado $6.526.858.921 en donaciones, el 18,80% de la meta.