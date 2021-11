Monserrat Álvarez se ausenta de matinal de CHV y JC Rodríguez explica la razón

En un nublado amanecer en la capital, el animador Julio César Rodríguez (52) comenzó el matinal Contigo en la mañana (Chilevisión) anunciando que estaría solo este miércoles debido a la ausencia de su compañera Monserrat Álvarez (53).

“Usted hoy día va a ver pura pantalla feita, porque va a ver mi cara feita y después va a ver el día feito. Todo feito hoy día”, bromeó en el espacio de televisión.

Según dijo luego, enviándole saludos, su colega estaba descansado “porque estaba ayer muy resfriadita e igual hizo el programa”.

“Ayer nos contó al aire que la contagió una guagüita, su sobrina. Está resfriadita, está en cama Monse”, continuó el también locutor de Radio Bío Bío, afirmando que su retorno se produciría “seguramente” el lunes de la próxima semana.

Recordemos que la periodista se convirtió en uno de los temas más comentados este martes, tras verse enfrascada en una discusión con el diputado electo Johannes Kaiser, que recientemente renunció a la militancia del Partido Republicano.

Esto, luego que la conductora le consultara por sus dichos misóginos que se viralizaron en los últimos días, en que incluso cuestionaba el voto femenino, por lo que terminó ofreciendo disculpas.

En el espacio, luego que el diputado electo afirmara que todo se trató de un sarcasmo, la presentadora sostuvo que “su argumentación para explicar por qué esto fue un sarcasmo, yo la verdad es que no la entiendo”.

“Yo veo que usted no entiende los sarcasmos, yo lo sé”, replicó Kaiser irónicamente.

“Yo no quiero ponerme así, pero de verdad no entiendo por qué me trata así (…) Ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, entonces no entiendo, explíqueme”, aseveró molesta Álvarez.

Tras el incidente, la periodista recibió el apoyo público de sus colegas de la estación, entre los que se encontraban Daniel Matamala y Mónica Rincón.