El periodista de CNN Chile y Chilevisión Daniel Matamala (43) solidarizó este martes con su colega, Monserrat Álvarez (53), luego que el diputado electo del Partido Republicano Johannes Kaiser la “ninguneara” en vivo en el matinal Contigo en la mañana.

“El diputado electo Káiser intentando explicar que él no es misógino”, escribió Matamala a través de Twitter, adjuntando el video del polémico momento.

“Indignante este discurso y este ninguneo. Mi solidaridad a Monserrat Álvarez“, añadió en la red social.

El diputado electo Káiser intentando explicar que él no es misógino. Indignante este discurso y este ninguneo. Mi solidaridad a @alvarez_monse 👇 https://t.co/Maw4Z4Vj2y — Daniel Matamala (@DMatamala) November 23, 2021

Sus palabras se sumaron a las de la periodista Mónica Rincón, de la misma señal televisiva, quien sostuvo en Twitter que lo ocurrido causa “vergüenza, indignación”. “Un diputado electo Johannes Kaiser, que ‘tiene dudas’ de que las mujeres votemos. Ya ni siquiera ciudadanas de 2da para él. Ni voto, ni voz? Esto es machismo, violencia de género. (De pasada estigmatiza a inmigrantes con idea de inmigrantes= violadores)”, se quejó.

¿Qué pasó entre Johannes Kaiser y Monserrat Álvarez?

Tal como reportó BioBioChile, el tenso momento entre Kaiser y Álvarez ocurrió luego que en el matinal, también animado por Julio César Rodríguez, consultaran al futuro congresista por sus dichos misóginos en que ponía en duda el voto femenino, que se viralizaron en las últimas horas en redes sociales.

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”, dice en el registro.

En el espacio, Kaiser explicó que “lo que yo planteaba era en un contexto más amplio sobre ‘cómo la gente puede votar por partidos que van contra sus intereses’. Eso fue hace cinco años, que lo pongan como actual, sin el contexto histórico, especialmente porque era un contexto en el que decía que la política debía defender a la mujeres”.

Álvarez replicó luego que “si usted está diciendo que hay que defender a las mujeres, entonces ¿Por qué está cuestionando el derecho a voto de las mujeres?”.

Más tarde, luego que el diputado electo afirmara que todo se trató de un sarcasmo, la presentadora sostuvo que “su argumentación para explicar por qué esto fue un sarcasmo, yo la verdad es que no la entiendo”.

“Yo veo que usted no entiende los sarcasmos, yo lo sé”, replicó Kaiser irónicamente.

“Yo no quiero ponerme así, pero de verdad no entiendo por qué me trata así (…) Ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, entonces no entiendo, explíqueme”, aseveró molesta Álvarez.

“Lo que pasa es que usted hace como que no entiende, pero tiene una agenda política propia”, indico el futuro diputado, situación que la periodista negó rotundamente. “Si me tontea, eso es descalificar al adversario de una forma súper vil”, cerró.

