“No sea sarcástica”. Esas fueron parte de las palabras que intercambió la periodista Paulina de Allende-Salazar y la diputada Pamela Jiles, que también es periodista, en medio del matinal Mucho Gusto este martes.

La discusión se produjo luego que el candidato Gabriel Boric, liberara su programa de gobierno y existieran dudas respecto del futuro del sistema previsional.

Tras una entrevista con el diputado Giorgio Jackson, la diputada estuvo telefónicamente en el matinal y sostuvo que “en lo que se refiere a fondos previsionales, queda claro en la lectura del programa, no de los titulares (…) que los fondos de pensión en el programa de Boric no les pertenecen a las personas”, añadiendo que estos irían a un fondo común.

“Giorgio Jackson lo que acaba de decir -y lo dijo Boric también ayer- es que la plata de cada persona, que tienen acumuladas hasta hoy día, no se toca. Eso es lo que nos han dicho”, respondió de Allende-Salazar. “Diputada Jiles, usted está dudando de eso, pero no hay que darlo por hecho”, agregó.

Frente a esto, Jiles le consultó: “¿Leyó el programa? Se lo pregunto de forma directa por segunda vez. Ya que somos tan respetuosas de la fuente… ¿leyó el programa colega?“. “Sí. Sí, ayer rápido, con la publicación nueva, lo leí”, contestó la comunicadora.

“Cualquier persona que lea el programa, no le queda para nada claro lo que usted sostiene, haciéndose eco de Jackson”, sostuvo la diputada luego, enumerando presuntos dichos de Boric. Esto, dijo, porque habría inconsistencias entre declaraciones del candidato y su programa.

“No sea sarcástica”

La discusión siguió largos segundos en el espacio de televisión en que también se encontraba el animador José Antonio Neme, la animadora Diana Bolocco y el periodista Roberto Saa.

“Lo otro que queda claro, y que también ha sido una afirmación de la que se hace eco la colega Paulina de Allende-Salazar…”, sostuvo luego la parlamentaria. “¿De qué me hago eco, señora diputada? Yo le acabo de decir que lo que dijeron es que no iban a expropiar las platas (…) si usted dice algo tan grave, yo tengo que hacer el punto”, contestó.

“Parece que no nos estamos entendiendo. Lo que yo estoy sosteniendo y que me lo refrenda el colega Saa que sí hizo la tarea y se leyó el programa“, continuó Jiles, frente a la respuesta de la conductora: “No, pero no sea sarcástica, que no es necesario”.

Luego, Jiles siguió ironizando con que de Allende-Salazar no habría leído el programa del candidato, lo que para ella es “una actividad periodística básica”.

“No sea. No es necesaria la mala educación, Pamela Jiles. De verdad”, sentenció Paulina.

