Fue este miércoles que, en medio del matinal Bienvenidos en que participó el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O), el político tuvo 30 segundos para despedirse de la audiencia en los que se levantó una tensa discusión con los animadores. “Nos tira el palo al final”, le dijo Tonka Tomicic.

En el espacio conducido por Tomicic y Amaro Gómez-Pablos, ME-O mostró un artículo del portal El Mostrador que hacía referencia a dichos del candidato José Antonio Kast, en que señaló que conocía “a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”.

“¿Sabe quién es Miguel Krassnoff el público de Canal 13? Se lo explico rápidamente”, señaló, para luego calificarlo de “violador de mujeres”.

“Yo me pregunto si la prensa, la televisión, Canal 13, se conmueve con que un candidato presidencial homenajee en la cárcel dos veces a un violador de mujeres, a un asesino. Si se conmueve Canal 13 con que haya matado a mi padre y eso le parezca bien a Kast”, cuestionó.

Fue tras ese episodio que Gómez-Pablos lo interrumpió para aclarar que el emplazamiento iba hacia la audiencia y no hacia la señal televisiva, frente a lo que ME-O le solicitó hablar sin interrupciones. “Me deja terminar porque, si no, no se puede”, le advirtió.

En ese momento, Tomicic tomó la palabra para calmar la situación y le pidió continuar. “De esto se trata la elección presidencial”, prosiguió ME-O mostrando el artículo.

“Le agradezco la invitación a este gran canal y a este gran programa. Muchísimas gracias. Yo parto corriendo al Colegio Médico (…) Buenos días a todos y a todas, como se dice en otra parte”, sostuvo luego.

“Nos tira el palo al final. No se trata de eso. Usted sabe que siempre tiene la posibilidad de conversar con nosotros. No se ponga irónico. No cierre irónicamente el despacho con el Buenos días a todos”, fue la reacción de Tomicic.