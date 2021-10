Daniela Nicolás continúa cosechando logros internacionales tras su destacada participación en el Miss Universo 2021, donde representó a Chile y fue una de las candidatas al cetro.

Esta vez, la actriz fue nominada a los E! People’s Choice Awards en la categoría Influencer Latina del Año, que será definida mediante una votación popular que comenzó hoy en el siguiente enlace.

Uno de los aspectos que llevó a Nicolás a ser considerada, fue su labor en la “visibilización y divulgación de enfermedades y causas médicas”, como la artritis juvenil, la psoriasis y otros diagnósticos autoinmunes y crónicos.

En dicho rol, la actriz ha hecho pública su propia experiencia como víctima de Enfermedad del Tejido Conectivo (ETC), de la cual se deriva su artritis reumatoide.

La modelo, además de influencer, ha tenido incursiones en teleseries, radio y programas de TV, y actualmente matiza sus actividades como actual Miss Chile con sus quehaceres como estudiante de Periodismo.

Los E! People’s Choice Awards abarcan diversas categorías, premiando a “destacados personajes que durante el año tuvieron una presencia sobresaliente en diferentes ámbitos como el cine, música, televisión, cultura pop y redes sociales”.

“Lloré”

En la cita, Nicolás figura como la única chilena nominada. “Todavía no logro asimilarlo! Es un honor en el que no hay palabras que puedan describir lo que siento en este minuto. Cuando me llamaron para contarme de esta tremenda nominación, pensé que se habían equivocado de Daniela!”, comentó en redes sociales.

“Y me dijeron que estaba elegida hace mucho tiempo y yo como, ¿qué? Y ahí es cuando me cuentan que las razones de mi nominación es por el trabajo que realizo en mis redes sociales para visibilizar enfermedades autoinmunes y crónicas en Latinoamérica, por ser yo misma, por no tener miedo a ser diferente y a mostrarme tal cual soy. En ese momento, lloré”, dijo.

“La emoción se apoderó de mí por el solo hecho de pensar que todo vale la pena. Desde el 2017 empecé a concientizar sobre enfermedades crónicas. Doy todo de mí para que haya un lugar de encuentro y acompañamiento de pacientes a nivel internacional, y sobre todo en demostrarles que TODO es posible y que una enfermedad jamás nos define como personas”, añadió.