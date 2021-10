Finalmente Mateo, interpretado por Cristian Carvajal, cumplió con su más grande anhelo en la nueva temporada de “Verdades Ocultas”: dañar a Cristóbal quitándole la vida a su abuela.

Aunque originalmente este no era el plan, esta situación se dio luego de que Mateo secuestrase a María Luisa para llevarla a una cabaña donde le aseguró que nadie podría encontrarla.

Allí, la obligó a firmar unos documentos que, si bien no se sabe a qué estarían relacionados, se presume que guarden algún vinculo con el Pasaje Nueva Esperanza.

“A tu nieto, a tu nieto lo voy a hacer sufrir. Sufrir hasta que implore estar muerto”, le dijo Mateo. Fue en ese momento en que María Luisa ocupó el mismo bolígrafo que uso para firmar dichos documentos para enterrárselo en la mano al villano y poder escapar.

Sin embargo, Mateo fue más rápido y logró atrapar a María Luisa y, luego de forcejear por un momento, Mateo sin querer empuja a la mujer, haciéndola caer desde el segundo piso.

Para su mala suerte, María Luisa cayó sobre un tronco que atravesó su vientre, el cual acabó con su vida en el acto.

Pese a que su intención no era matarla “aún”, Mateo aprovechó la oportunidad para darle un golpe directo a Cristóbal y llevó el cuerpo de su abuela hasta el pasaje. Allí fue encontrado por su nieto, quien confirmó la trágica noticia.

Pese a que ya se sabía que la personaje de Cecilia Cucurella moriría en la temporada final de Verdades Ocultas, muchos espectadores creyeron que fue muy pronto.

Así lo demostraron en Twitter, donde llenaron la plataforma de reacciones negativas por la pérdida tan apresurada de la personaje.

Wn, no te creo q Gaspar haya matado a la Nona wn!!! Era pesadita y todo, pero me dio penita e igual no se merecia tal final 😢😢😢#VerdadesOcultas pic.twitter.com/mgRgcbSZcI

— 𝕁𝕦𝕒𝕟 𝕄é𝕟𝕕𝕖𝕫 👑🎮 (@_RevenG) October 22, 2021