Debra Messing salió en defensa del actor Alec Baldwin (63) este viernes, luego que la celebridad disparara accidentalmente un arma de utilería en medio del rodaje del filme Rust y le quitara la vida a la directora de fotografía de la producción, Halyna Hutchins (42).¨

El director de Rust, Joel Souza, también resultó herido.

Messing, conocida por sus actuaciones en The Wedding Date y Lucky You, “corrigió” un titular en Twitter y afirmó que lo que ocurrió fue “un evento catastrófico”.

Fue el comunicador Benny Johnson quien, a través de la red social, publicó que el título para la noticia que ya ha dado la vuelta al mundo debería ser “Alec Baldwin mata a una persona con un arma, investigación criminal en curso”.

Frente a eso, la actriz citó el tuit y respondió: “Absolutamente NO lo es”.

“Se le entregó una pistola de apoyo. Lo usó en la escena. Luego, ocurrió un evento catastrófico en el que Halyna Hutchins perdió la vida y Joel Souza resultó herido. Rezo por todas sus familias”.

It is absolutely NOT. A prop gun was handed to him . He used it in the scene. Then- a catastrophic event happened where Halnya Hutchins lost her life and Joel Souza was injured. I am praying for all of their families. https://t.co/dsUxsofs3F

