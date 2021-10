Otra vez en el matinal Contigo en la mañana. La periodista Monserrat Álvarez vivió un tenso encuentro esta mañana en el programa de Chilevisión que anima junto a Julio César Rodríguez, luego que el economista y exministro Nicolás Eyzaguirre la emplazara por haber emitido dichos que serían incorrectos.

La discusión comenzó mientras en el espacio de televisión hablaban sobre los retiros de 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y cómo éstos estarían incrementando la inflación. En la conversación también participó el economista Alejandro Alarcón.

“Usted fue favorable a los retiros. Usted es economista. Usted defiende la autonomía del Banco Central. El Banco Central siempre se ha opuesto a los retiros. Usted como economista ha estado a favor de ellos. Sé que va a decir que se necesitaban como ayuda social, pero quiero que me diga técnicamente en la discusión que estamos teniendo… ¿los retiros están incidiendo en la inflación que estamos viviendo?”, lo emplazó.

La respuesta no tardó en llegar: “¿De dónde sacaste que yo era favorable a los retiros? Por favor. He estado en contra de los retiros desde el primero hasta el cuarto, en múltiples programas de televisión y columnas (…) estas cosas son demasiado delicadas”.

“Así que te pido, te imploro, que seas correcta en tus afirmaciones. Es muy grave lo que dijiste, Monse. Al menos una disculpa…“, solicitó, mientras Álvarez intentaba rectificar sus dichos.

Tras ser consultado por la periodista, Eyzaguirre afirmó: “Lo que dije (en su momento) es que por todos lados el retiro era una muy mala política. Ahora bien, si el gobierno durante 2020 no ayudaba a las familias que estaban en cuarentena, yo entendía que la dinámica política iba a llevar a eso. Eso fue lo que dije. Que no es lo mismo que decir que estoy a favor”, ante lo que la comunicadora sostuvo que su recuerdo es “a medias correcto, no es incorrecto completamente”.

Más tarde, Álvarez insistió en “limar asperezas”. “Tú sabes que yo te tengo estima y una gran admiración profesional, pero el problema es que yo quería hacer un análisis serio y tú partiste haciendo una imputación tan completamente incorrecta que me sacaste de onda”, sostuvo el exministro entre risas de la profesional.

“Además que está escrito, hay grabaciones. Monse, por Dios, infórmate”, le pidió.

La conductora, por su parte, sostuvo: “En mi defensa, sólo decirte que en su momento fuiste tan crítico de que no hubiese una ayuda estatal que en ese sentido dijiste que no queda otra que esta política pública, quizá. En eso creo que no me equivoco”.

Tras el tenso momento, Eyzaguirre pidió terminar “el bochorno” y continuó entregando su opinión sobre la economía local e internacional. Mira parte del momento a continuación: