Una curiosa situación ocurrió hoy en “Mucho Gusto”, donde José Antonio Neme y Diana Bolocco le enviaron un mensaje en vivo y en directo a sus colegas animadores de “Contigo en la Mañana“.

“¡JC (Julio César Rodríguez), estamos esperando la tanda!”, comentó al aire la dupla. ¿El motivo? Ambos querían ir al baño, pero el matinal no podía programar el corte comercial sin antes esperar que su competencia hiciera lo mismo en Chilevisión.

“Uno se ha levantado a las seis de la mañana. Nos hemos tomado con la Diana 433 té o café. Llega el primer corte comercial después de como tres horas y, ¿qué es lo que quiere uno hacer? Porque estamos siguiendo a Chilevisión, digámoslo”, bromeó Neme.

Diana, por su parte, agregó: “Tenemos que esperar la tanda de Chilevisión… Avísanos JC, no te vas a ir a la tanda, para ver si tomamos agua o no, porque nos dan ganas de hacer pipí y no podemos”.

Durante esta tarde, en su estilo, Julio César se refirió a la inesperada secuencia acontecida en las pantallas de Mega, la misma que inmediatamente se convirtió en viral en redes sociales.

“Pero si tenemos súper pocos comerciales”, comentó el conductor en Instagram, a través de una historia que da cuenta del lapsus de Neme y Bolocco.