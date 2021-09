Una temporada difícil está teniendo Yo Soy con su versión All Stars. Y es que en las últimas semanas ha visto partir a varios de sus concursantes por voluntad propia.

El último de ellos fue el imitador de Luis Fonsi, Boris Saavedra, quien anunció a través de sus stories en redes sociales que dejaría el programa.

“Primero que todo agradecer con todo el corazón el amor, apoyo y buenas vibras que me mandan siempre. Como muchos se habrán dado cuenta, hace unas semanas ya no aparezco en el programa Yo Soy All Stars de Chilevision y me gustaría aclarar algunas cosas que andan circulando, y no son ciertas”, comenzó.

De partida, el actor desmintió haber fallecido, que se hubiese retirado por mejores ofertas en el extranjero o porque el jurado no lo valorara. Asimismo dijo que era mentira que no lo hubiesen dejado despedirse.



“Me retiré por compromisos laborales y familiares programados con anterioridad”, explicó.

“Fue una decisión complicada pero no me arrepiento, mi paso por el programa fue un gran Hito en mi vida, donde crecí como artista y persona, conocí un equipo maravilloso de personas y amigos”, dijo.

“Usé estos días para alejarme un poco de redes sociales y descansar de todo el estrés y presión que genera estar expuesto a diario en televisión, y aquí estamos, con energías renovadas para continuar”, añadió.

El artista pidió al público que “respeten mi decisión y no me cuestionen”. “Se vienen muchos shows públicos, cumpleaños y matrimonios privados, porque esto no acaba aquí, esto recién comienza amigos”, cerró.

Recordemos que tras darse a conocer en el programa, el joven cantante también se convirtió en uno de los protagonistas de la campaña del Minsal para crear consciencia sobre el covid-19.

De esta forma Boris se suma al imitador del vocalista de Maná, quien renunció al programa la semana pasada.