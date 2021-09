En el marco de la promoción de su nuevo estreno teatral, “Encuentros breves con hombres repulsivos”, Francisco Reyes reveló que se tomará un “receso” de la TV durante un tiempo.

“Ahora la industria está en un momento muy complejo. Han bajado los recursos, lo que también ha perjudicado el nivel salarial de los actores”, explicó el intérprete.

“Porque son 6 ó 7 meses de trabajo intenso que no te permite más movilidad… Eso no quita que si aparece algo con un tipo de personaje que me guste y se ajuste a mis tiempos, lo haré”, aseguró.

Reyes, referente de las teleseries nacionales de los últimos 30 años, hizo su última aparición en el género en “Yo Soy Lorenzo”, producción que fue obligada a cancelar sus grabaciones a raíz de la pandemia.

En “Encuentros breves con hombres repulsivos”, Reyes comparte escena con Marcelo Alonso.

“En teatro no habíamos trabajado juntos. La obra es bien particular y nos divierte mucho hacerla, porque es aguda, sarcástica y es simple escénicamente”, señaló el actor, quien este año también fue candidato a la Convención Constituyente.

“Estamos felices de poder hacerlo, ansiosos, tuvimos una pequeña experiencia el fin de semana en La Pintana y fue muy buena”, detalló sobre el montaje que se presentará los martes, miércoles y jueves de esta y la próxima semana en el Teatro Finis Terrae.