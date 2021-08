Este miércoles, con motivo de la celebración del Día del Niño del domingo, dos pequeños se tomaron el estudio del noticiero de Canal 13 y se convirtieron en periodistas para presentar un despacho. “¡Adelante, Carlita!”, lanzó uno de los menores.

Se trata de “Ramoncito” y “Mónica”, quienes vestidos para la ocasión interpretaron los roles de los comunicadores Ramón Ulloa y Mónica Pérez.

“Ya estamos de vuelta (…) En noticias importantes, vamos con un móvil para seguir un impactante caso”, dijo la pequeña, simulando haber regresado de una pausa comercial.

“Así es, Mónica. Nuestra periodista Carlita Rojas está en el lugar de los hechos. ¡Adelante, Carlita!”, agregó el menor.

La cámara mostró luego a la niña que, desde la calle, conversó con Nico, un joven que jugando fútbol lanzó la pelota a la casa de su vecina.

“Estaba jugando, le pegué muy fuerte. Le toqué como 10 veces el timbre a mi vecina. Fue sin querer“, dijo el niño, quien luego de ofuscó por no poder recuperar el juguete… en una historia que recuerda a la clásica canción de 31 minutos Señora, devuélvame la pelota o si no, no sé que haré.

Mira el video a continuación:

Día del Niño… ¿de dónde viene?

Tal como contó BioBioChile, la celebración conmemora el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño.

“Esta Convención, la más universal de los tratados internacionales, establece una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen sus opiniones”, señalan desde la ONU.

Si bien el organismo internacional establece que el Día Universal del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre, en Chile se conmemorará este domingo 8 de agosto debido a que es el mes en que, en 1990, se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño.